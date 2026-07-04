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CIUDAD DEL CARMEN

Femicidio en Durazno: capturaron al hombre que mató a una mujer de 42 años; estaba a seis kilómetros del hecho

La mujer fue asesinada en la misma casa donde estaban cuatro menores de entre 8 y 13 años.

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Fue capturado el autor del femicidio de una mujer de 42 años en Durazno. La detención del hombre, de 41 años, se produjo en una zona rural del departamento, ubicada a seis kilómetros del crimen, informó el Ministerio del Interior.

La mujer de 42 años fue asesinada por su pareja en Ciudad del Carmen, Durazno. El hombre está prófugo.

Información del Ministerio del Interior señala que la mujer estaba en su casa, "cuidando tres niñas de 8, 11 y 12 años, estando en el lugar, además, su hijo de 13 años".

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Una mujer fue asesinada con arma blanca por su pareja en Durazno; el hombre está prófugo

El femicidio se registró sobre las 6:20 de este sábado. El hombre utilizó un arma blanca, ubicada en la escena, para matar a la mujer.

"No se registran denuncias anteriores por casos de violencia doméstica entre la pareja", señala el comunicado oficial.

Gabriel Lima, jefe de Policía, dijo que la denuncia llegó por parte de una vecina de la víctima.

"Quien llamó al 911 había escuchado discusiones, previamente a observar que la femenina se caía en el patio de su casa. Asimismo que había tres niñas de 8, 11 y 12 años llorando, al igual que un niño de 13", indicó el jefe. Los niños fueron asistidos.

"Hubo dos escenarios, el primero donde se producen las heridas mortales a la víctima, que es en el interior de la finca, en el dormitorio de la casa que habitaba, y el segundo escenario donde se encuentra el cuerpo en el patio exterior de la finca", explicó sobre la escena.

Ante la huida del femicida, la Jefatura de Durazno estableció búsqueda con dron y a tierra.

"Sabíamos que esta persona no tenía recursos para solventarse una huida y sabíamos que con el clima, el tiempo y la noche, iba a tratar de buscar cobijo techado para pasar la noche. Es así que luego de que se nos informara que habían visto una persona extraña a unos seis kilómetros del lugar, dirigimos el dron hacia allí, dirigimos los equipos, y la persona fue detenida y trasladada a la Jefatura", indicó. Está a disposición de la Justicia.

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