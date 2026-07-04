Partió este sábado el primer vuelo del Hércules con ayuda para Venezuela; el segundo está previsto para el miércoles

A las 8:37 de este sábado, partió el Hércules de la Fuerza Aérea con ayuda humanitaria para Venezuela , por los terremotos que sufrió el 24 de junio.

El tiempo estipulado de viaje es de 12 horas, con una escala en Manaos para reabastecer combustible. Al regreso a Montevideo, otra tripulación estará lista para cargar el segundo vuelo, que se estima podría partir el próximo miércoles.

El envío es de 15 toneladas de productos. La ministra de Defensa, Sandra Lazo, detalló que en este caso cargaron "insumos sanitarios, leche en polvo y productos de higiene, coordinadamente con las autoridades".

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"Entiendo que muchas veces que la solidaridad es algo espontáneo, y todos queremos que sea ya. Aquí hubo un trabajo coordinado desde el día 1, de Estado a Estado, como corresponde a un Estado organizado, y eso hay que destacarlo", dijo Lazo.

"Quiero destacar desde la Defensa Nacional en particular, que estuvo a la altura de las circunstancias, desde la primera hora, tanto el comandante de la Fuerza Aérea, llamándonos, a pesar de que el Hércules ingresaba en una fase de mantenimiento, diciéndonos que si se los necesitaban iban a acelerar esto, y acá está saliendo el hércules", indicó.

"Ahora empezamos en otra etapa, con medicamentos que ya todos los ciudadanos que viven en nuestro país, de Venezuela, con muchos uruguayos que se han acercado, que ahora vamos a empezar a clasificar para entrar en una segunda etapa. Pero esta primera etapa es crucial, sueros, material de curaciones, los insumos básicos que se precisan. Estamos en contacto con la Universidad de la República, con el PIT-CNT, la Federación Uruguaya de la Salud, el sindicato médico del Uruguay, la Federación de Funcionarios de Salud Pública, para ver cómo seguimos, en otra etapa, colaborando en algo tan dramático, que nos convoca", dijo la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg.

"Uruguay es amigo de Venezuela. Esta es una demostración de todo lo que podemos hacer. Hemos trabajado juntos. Ha sido de verdad maravilloso. La convocatoria de la comunidad de venezolanos, el apoyo del Ministerio de la Defensa, de la Salud, de Cancillería", destacó el cónsul venezolano, Pedro Sassone.

Nataly Busiello, integrante de Venezolanos en Uruguay, agradeció la ayuda. "La situación en Venezuela es crítica. Yo esta semana no he visto las redes, porque de verdad hace daño verlo, pero es crítica", dijo. "Ya era crítica antes, donde los hospitales no tenían insumos, donde la salud colapsaba. Más ahora que edificios enteros, llenos de familia, edificios que hace años no se les hacía un mantenimiento, colapsaron como castillos de arena", remarcó.

"Agradecemos al pueblo uruguayo, a las empresas, a la comunidad venezolana y de otros países hermanos, a los partidos políticos, la sociedad civil, las instituciones estatales y todos quienes solidariamente colaboraron de una u otra forma. En las difíciles aflora lo mejor de nosotros", escribió la Cancillería en redes sociales este sábado.