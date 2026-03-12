RECIBÍ EL NEWSLETTER
Sigue el tiempo agradable, de fresco a cálido, con alguna zona inestable y nublada

Nubel Cisneros prevé tiempo agradable hasta el sábado inclusive, con mañanas y noches frescas, y tarde cálidas. Mirá el detalle día a día.

Nubel Cisneros prevé tiempo agradable hasta el sábado inclusive, con mañanas y noches frescas, y tarde cálidas. Mirá el detalle día a día.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves estará fresca con restos de nubosidad en la zona noreste lo que en las primeras horas mantiene la probabilidad de lluvias aisladas en el área. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, continuando fresco en la noche.

El viernes tendremos una mañana fresca a templada con nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas sureste y este. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo ligeramente nublado, en tanto la noche mantendrá temperaturas frescas.

El sábado se espera una mañana fresca a templada con formación de nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde seguirá el tiempo cálido a caluroso con pasaje de nubosidad en la noche por las zonas sur y este.

Jueves 12

Zona Norte: máxima 34º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 32º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 18º

Viernes 13

Zona Norte: máxima 35º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 32º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 18º

Sábado 14

Zona Norte: máxima 35º y mínima 18º

Zona Sur: máxima 32º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 20º

