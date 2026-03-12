Nubel Cisneros prevé tiempo agradable hasta el sábado inclusive, con mañanas y noches frescas, y tarde cálidas. Mirá el detalle día a día.
Sigue el tiempo agradable, de fresco a cálido, con alguna zona inestable y nublada
Nubel Cisneros prevé tiempo agradable hasta el sábado inclusive, con mañanas y noches frescas, y tarde cálidas. Mirá el detalle día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves estará fresca con restos de nubosidad en la zona noreste lo que en las primeras horas mantiene la probabilidad de lluvias aisladas en el área. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, continuando fresco en la noche.
El viernes tendremos una mañana fresca a templada con nieblas y neblinas aisladas, principalmente en las zonas sureste y este. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo ligeramente nublado, en tanto la noche mantendrá temperaturas frescas.
Tiempo inestable en las próximas horas, con posibles lluvias aisladas en algunas zonas del país
El sábado se espera una mañana fresca a templada con formación de nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde seguirá el tiempo cálido a caluroso con pasaje de nubosidad en la noche por las zonas sur y este.
Jueves 12
Zona Norte: máxima 34º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 32º y mínima 16º
Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 18º
Viernes 13
Zona Norte: máxima 35º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 32º y mínima 16º
Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 18º
Sábado 14
Zona Norte: máxima 35º y mínima 18º
Zona Sur: máxima 32º y mínima 16º
Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 20º
Dejá tu comentario