Anuncian retiro de vehículos abandonados en Boix y Merino, epicentro de violencia en Malvín Norte

El Ministerio del Interior indicó que, tras coordinaciones con la IMM, quitará la chatarra del lugar para evitar ocupación indebida del espacio público.

Foto: Subrayado. Vehículos abandonados en Boix y Merino, Malvín Norte.

Rapiñas con violencia extrema, robos y arrebatos en la zona de Boix y Merino, en Malvín Norte, son denunciados cada mes ante la Policía. La infraestructura del lugar favorece al delito y al rápido escondite de los delincuentes, que actúan a cualquier hora.

En 2025 la Policía recibió entre 100 y 150 denuncias mensuales por rapiñas, arrebatos y hurtos, solo en la zona de Boix y Merino y Espronceda, o calle 6, dijeron fuentes policiales a Subrayado. El barrio está intervenido por Interior desde 2024.

En especial, un espacio verde cercano a la plaza de Boix y Merino es utilizada para abandonar vehículos, muchos de los cuales terminan incendiados y vandalizados. Este miércoles, el Ministerio del Interior anunció que, tras coordinaciones con la Intendencia de Montevideo (IMM), quitará la chatarra de allí.

El objetivo, afirmó la cartera, es evitar la ocupación indebida del espacio público. “En tal sentido, (…) se estará realizando este jueves y viernes el retiro de vehículos que se encuentran abandonados”, señala la comunicación oficial.

Al mediodía, asistirán al lugar el director de Convivencia del Ministerio del Interior, Víctor Abal; el subjefe de Policía de Montevideo, Carlos Rodríguez; y el prosecretario de la IMM, Diego Olivera.

