Moody's destaca a Uruguay por instituciones fuertes y política económica

La agencia de calificación de riesgo “Moody's” destacó que Uruguay “se apoya en la fortaleza de sus instituciones, un marco de políticas macroeconómicas sólido, un reducido déficit de cuenta corriente y elevados niveles de reservas internacionales”.

Moody’s considera que “estos factores fortalecen la capacidad del país para afrontar desafíos fiscales”, aunque también advirtió que “el aumento de la deuda pública y el moderado crecimiento económico” marcan un límite para su fortaleza crediticia.

“El perfil crediticio de Uruguay refleja altos niveles de ingresos, instituciones sólidas y una gobernanza eficaz, demostrada por las reformas de política fiscal y monetaria en curso”, dijo la agencia.

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Agregó que la “baja exposición a riesgos políticos y de eventos externos, respaldada por un déficit por cuenta corriente reducido y elevadas reservas de divisas, fortalece aún más el perfil crediticio”.

En el comunicado señaló que “estas fortalezas ayudan a mitigar las restricciones fiscales derivadas de una creciente carga de deuda bruta que prevemos que se estabilizará por encima del 65% del PIB” y agregó que “un historial de inversión moderada y un crecimiento tendencial modesto también limitan la solvencia crediticia de Uruguay”.

La agencia no hizo revisión de la nota aplicada a Uruguay que está en la escala de “grado inversor”.

Los mercados esperan el anuncio de la emisión del primer bono del tesoro global del año, de una previsión de colocaciones por más de USD 5.000 millones.