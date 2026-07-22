RECIBÍ EL NEWSLETTER
CALIFICADORA INTERNACIONAL

Moody's destaca a Uruguay por instituciones fuertes y política económica

La calificadora de riesgo Moody’s destacó fortalezas del país y advirtió sobre cuidar aumento de deuda pública.

moodys-agencia-calificadora-afp

La agencia de calificación de riesgo “Moody's” destacó que Uruguay “se apoya en la fortaleza de sus instituciones, un marco de políticas macroeconómicas sólido, un reducido déficit de cuenta corriente y elevados niveles de reservas internacionales”.

Moody’s considera que “estos factores fortalecen la capacidad del país para afrontar desafíos fiscales”, aunque también advirtió que “el aumento de la deuda pública y el moderado crecimiento económico” marcan un límite para su fortaleza crediticia.

“El perfil crediticio de Uruguay refleja altos niveles de ingresos, instituciones sólidas y una gobernanza eficaz, demostrada por las reformas de política fiscal y monetaria en curso”, dijo la agencia.

legisladores de la oposicion piden al msp que vacuna contra el meningococo sea tambien gratuita para ninos de 2 a 10 anos
Seguí leyendo

Legisladores de la oposición piden al MSP que vacuna contra el meningococo sea también gratuita para niños de 2 a 10 años

Agregó que la “baja exposición a riesgos políticos y de eventos externos, respaldada por un déficit por cuenta corriente reducido y elevadas reservas de divisas, fortalece aún más el perfil crediticio”.

En el comunicado señaló que “estas fortalezas ayudan a mitigar las restricciones fiscales derivadas de una creciente carga de deuda bruta que prevemos que se estabilizará por encima del 65% del PIB” y agregó que “un historial de inversión moderada y un crecimiento tendencial modesto también limitan la solvencia crediticia de Uruguay”.

La agencia no hizo revisión de la nota aplicada a Uruguay que está en la escala de “grado inversor”.

Los mercados esperan el anuncio de la emisión del primer bono del tesoro global del año, de una previsión de colocaciones por más de USD 5.000 millones.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Rambla portuaria

Cuádruple accidente en el Viaducto: involucrados ómnibus, moto, taxi y camioneta
En Instrucciones y Belloni

Tres delincuentes con pistolas y escopetas rapiñaron una estación de servicio y robaron 70.000 pesos
AVENIDA BRASIL Y BRITO DEL PINO

Investigan una muerte dudosa en Pocitos: ocurrió tras un altercado este lunes en Av. Brasil y Brito del Pino
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Vuelve el sol este miércoles, el viernes llegan las lluvias y el fin de semana habrá frío, anunció Nubel Cisneros
SIGUE EL MAL TIEMPO

Frío, con lluvias y niebla, así continúa la semana de acuerdo al pronóstico de Nubel Cisneros

Te puede interesar

Legisladores de la oposición piden al MSP que vacuna contra el meningococo sea también gratuita para niños de 2 a 10 años video
PREOCUPACIÓN POR EL MENINGOCOCO

Legisladores de la oposición piden al MSP que vacuna contra el meningococo sea también gratuita para niños de 2 a 10 años
Foto: Subrayado. Sede de la Guardia Republicana, Montevideo. video
Reunión de autoridades

Carlos Negro encabeza una reunión de comando ampliado; uno de los temas es el aumento de homicidios
Moodys destaca a Uruguay por instituciones fuertes y política económica
CALIFICADORA INTERNACIONAL

Moody's destaca a Uruguay por instituciones fuertes y política económica

Dejá tu comentario