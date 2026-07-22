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PREOCUPACIÓN POR EL MENINGOCOCO

Legisladores de la oposición piden al MSP que vacuna contra el meningococo sea también gratuita para niños de 2 a 10 años

El MSP dispuso que la vacuna contra el meningococo sea gratuita para niños de hasta 2 años, y los que tienen 11 y 12 años. Se ampliará también para llegar a adolescentes de hasta 15 años.

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Legisladores de la oposición pidieron al Ministerio de Salud Pública (MSP) que extienda a niños de 2 a 10 años la vacuna gratuita contra el meningococo.

Semanas atrás el MSP dispuso la vacuna gratis para niños menores de 2 años y para los que tienen 11 y 12 años.

Además, se propone extender la gratuidad de esta vacuna para adolescentes de hasta 15 años.

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Esto se hará de forma progresiva y en función de la disponibilidad de vacunas en Uruguay. También se extenderá hasta llegar a 15 años de acuerdo a la situación epidemiológica del meningococo en el país.

Tras haberse registrado 22 casos en lo que va del año, siete de ellos fatales, la diputada del Partido Colorado Nibia Reich reclama que el MSP amplíe a todos los niños la vacuna gratis contra el meningococo, incluyendo los que tienen entre 2 y 10 años.

Estas vacunas tienen un costo elevado si se adquiere en mutualistas (ronda los 5.000 pesos), y el MSP las incorporó de forma gratuita pero solo para niños de hasta 2 años y para los que ya cumplieron 11 o 12.

El diputado del Partido Nacional Pedro Jisdonian presentó ante el MSP un pedido de informes para saber cuántos casos de enfermedades meningocócica se registraron durante el año, en qué edades y qué medidas piensa adoptar el gobierno para proteger con la vacuna a todos los niños, inclusive los de entre 2 y 10 años.

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