Siete allanamientos y ocho detenidos en operativo antidrogas en Treinta y Tres

Foto: Subrayado.

La Brigada Departamental Antidrogas de la Policía de Treinta y Tres realizó siete allanamientos este jueves en los barrios 25 de Agosto y Palomar, en una operación contra la venta de drogas.

Durante los procedimientos, los efectivos incautaron drogas, dinero y otros elementos vinculados a la investigación.

Como resultado del operativo, ocho personas fueron detenidas, entre ellas un menor de edad, y quedaron a disposición de la Fiscalía de 2.° turno departamental.

El procedimiento se realizó con policías locales y con apoyo del G.R.T. local, G.R.T. Rocha y el plantel de perros K9.