Un accidente fatal se produjo en la tarde de este lunes en el kilómetro 203,900 de la ruta 7, en la rotonda de ingreso a Nico Pérez en Florida.
El conductor de un camión con zorra murió al despistar en ruta 7 en Florida
El accidente ocurrió en el kilómetro 203,900 de la ruta 7, en el ingreso a Nico Pérez en Florida. La víctima tenía 69 años.
La víctima fue un hombre de 69 años, quien conducía un camión con zorra y despistó, informó la Policía local.
En el caso intervinieron efectivos de la Seccional 2ª de Nico Pérez, mientras que en la escena la Policía Científica hizo un relevamiento.
Seguí leyendo
Un hombre murió tras chocar su moto contra una barrera de contención en ruta 9 en Maldonado
El conductor fue trasladado a un centro médico de la localidad Batlle y Ordóñez donde murió.
De momento, se desconocen las causas del despiste. La investigación está en manos de la Fiscalía de 1.° turno.
Temas de la nota
Lo más visto
PRONÓSTICO DEL TIEMPO
Nubel Cisneros llamó a extremar los cuidados ante ciclón extratropical con "muy bajas sensaciones térmicas y vientos de 80 km/h"
EL PLAZO ES DE TRES DÍAS
MSP apelará la sentencia que lo obliga a suministrar medicamento a Gonzalo Moratorio
SE FILMA EN VARIOS PUNTOS DE MONTEVIDEO
Anuncian el rodaje de una serie internacional de ficción; comienza el sábado 9 en Ciudad Vieja
COMUNICADO
Equipo que asiste a Moisés Martínez informó sobre su estado de salud y lo que pasó con el arresto domiciliario
CÁRCEL DE SALTO
Dejá tu comentario