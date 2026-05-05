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Cerca de nico pérez

El conductor de un camión con zorra murió al despistar en ruta 7 en Florida

El accidente ocurrió en el kilómetro 203,900 de la ruta 7, en el ingreso a Nico Pérez en Florida. La víctima tenía 69 años.

Foto: Subrayado, archivo.

Foto: Subrayado, archivo.

Un accidente fatal se produjo en la tarde de este lunes en el kilómetro 203,900 de la ruta 7, en la rotonda de ingreso a Nico Pérez en Florida.

La víctima fue un hombre de 69 años, quien conducía un camión con zorra y despistó, informó la Policía local.

En el caso intervinieron efectivos de la Seccional 2ª de Nico Pérez, mientras que en la escena la Policía Científica hizo un relevamiento.

Foto: Policía Caminera.
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El conductor fue trasladado a un centro médico de la localidad Batlle y Ordóñez donde murió.

De momento, se desconocen las causas del despiste. La investigación está en manos de la Fiscalía de 1.° turno.

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