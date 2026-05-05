El conductor de un camión con zorra murió al despistar en ruta 7 en Florida

Un accidente fatal se produjo en la tarde de este lunes en el kilómetro 203,900 de la ruta 7, en la rotonda de ingreso a Nico Pérez en Florida.

La víctima fue un hombre de 69 años, quien conducía un camión con zorra y despistó, informó la Policía local.

En el caso intervinieron efectivos de la Seccional 2ª de Nico Pérez, mientras que en la escena la Policía Científica hizo un relevamiento.

Seguí leyendo Un hombre murió tras chocar su moto contra una barrera de contención en ruta 9 en Maldonado

El conductor fue trasladado a un centro médico de la localidad Batlle y Ordóñez donde murió.

De momento, se desconocen las causas del despiste. La investigación está en manos de la Fiscalía de 1.° turno.