De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta con gradual aumento de nubosidad inestabilizándose la zona norte. La tarde continuará templada a cálida con nubosidad variable permaneciendo inestable la zona norte con lluvias aisladas.
Martes inestable, con lluvias aisladas que siguen el miércoles, en la previa al ciclón extratropical
Nubel Cisneros prevé tiempo inestable este martes, con lluvias que se extienden al miércoles. Luego llega un ciclón extratropical, con viento muy fuerte y muy bajas sensaciones térmicas.
El miércoles comienza muy fresco con mucha nubosidad en la zona norte y con neblinas aisladas en el resto del país .En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con abundante nubosidad desmejorando hacia la noche por el oeste con lluvias aisladas.
El jueves se espera una mañana húmeda e inestable con mucha nubosidad generando tormentas y lluvias aisladas. En la tarde seguirá el tiempo inestable con abundante nubosidad persistiendo lluvias y llovizna, mejorando hacia la noche por el suroeste, con vientos que se aceleran del sector sur generando marcado descenso en la sensación térmica.
Inicio de semana frío de mañana y de noche, de fresco a cálido en la tarde, con lluvias en el norte
Martes 5
Zona Norte: máxima 28º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 24º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 21º y mínima 16º
Miércoles 6
Zona Norte: máxima 28º y mínima 18º
Zona Sur: máxima 25º y mínima 18º
Zona Metropolitana: máxima 22º y mínima 18º
Jueves 7
Zona Norte: máxima 18º y mínima 9º
Zona Sur: máxima 16º y mínima 9º
Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 12º
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