Martes inestable, con lluvias aisladas que siguen el miércoles, en la previa al ciclón extratropical

De acuerdo a su informe, la mañana de este martes se presenta con gradual aumento de nubosidad inestabilizándose la zona norte. La tarde continuará templada a cálida con nubosidad variable permaneciendo inestable la zona norte con lluvias aisladas.

El miércoles comienza muy fresco con mucha nubosidad en la zona norte y con neblinas aisladas en el resto del país .En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con abundante nubosidad desmejorando hacia la noche por el oeste con lluvias aisladas.

El jueves se espera una mañana húmeda e inestable con mucha nubosidad generando tormentas y lluvias aisladas. En la tarde seguirá el tiempo inestable con abundante nubosidad persistiendo lluvias y llovizna, mejorando hacia la noche por el suroeste, con vientos que se aceleran del sector sur generando marcado descenso en la sensación térmica.

Martes 5 Zona Norte: máxima 28º y mínima 14º Zona Sur: máxima 24º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 21º y mínima 16º Miércoles 6 Zona Norte: máxima 28º y mínima 18º Zona Sur: máxima 25º y mínima 18º Zona Metropolitana: máxima 22º y mínima 18º Jueves 7 Zona Norte: máxima 18º y mínima 9º Zona Sur: máxima 16º y mínima 9º Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 12º

Temas de la nota lluvias

ciclón extratropical