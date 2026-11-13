"Siempre estoy casi alerta pero venía bien cansado": habló el hombre de 87 años golpeado y rapiñado en Maroñas

Los asaltantes le robaron una bolsa con $2.200 al hombre y le provocaron cortes en la cabeza.

Elein Inofuentes, de 87 años, fue rapiñado por dos delincuentes en moto en Flor de Maroñas, cuando llegaba a su casa. Un delincuente le pegó con un fierro en la cabeza y el otro le apuntó con un revólver; le llevaron una bolsa con $2.200, según dijo a Subrayado.

“Venía cansado de la calle, cuando estoy pasando por la Iglesia, de atrás me pusieron un fierro y el otro (delincuente) con la pistola. Me rompieron el bolso, me rompieron todo. Yo vi que alguien me seguía. Cuando estoy llegando (a casa) me rompe acá y acá (se señala los cortes en la cabeza). Y la sangre chorreaba, cualquier cantidad”, contó.

El hombre caminaba hacia su casa, en Vera y Argerich, en el barrio Maroñas, cuando fue sorprendido por los dos delincuentes que llegaron en una moto . El acompañante lo golpeó con un hierro en la cabeza mientras intentaba robarle sus pertenencias, y el conductor lo amenazó con un revólver.

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“Me agarraron cansado, caminé, me canso rápido”, insistió Elein, que recibió tres puntos de sutura en una herida y cuatro en la otra.

El hombre había ido a un local de pagos para abonar cuentas y regresaba con una bolsa que contenía $2.200. “Nada más”, dijo sobre el dinero que le robaron.

“Siempre estoy casi alerta pero venía bien cansado. Suerte que no me caí, me pegaron con un fierro. Se ve que me estaban siguiendo”, señaló.

Elein contó que no es la primera vez que sufre un robo. “Una vez encontré a uno acá adentro, en casa”, relató. También recordó otro episodio: “Cuando me fui al interior, volví y tenía todos los vidrios rotos. Pero yo, más o menos, sé quién es el que lo mandó”.

El ataque de este jueves quedó registrado en un video. Tras escuchar los gritos, vecinos de la zona asistieron al hombre y llamaron a la Policía. Fue trasladado al Hospital Pasteur, donde le constataron dos cortes en la cabeza.

Los asaltantes le robaron una bolsa con $2.200 al hombre y le provocaron cortes en la cabeza.

Según el relato de los vecinos, los mismos delincuentes cometieron otros cuatro robos durante un raid delictivo: antes de atacar a Elein, robaron a dos personas y luego hicieron lo mismo con otras dos en Malvín Norte. Los investigadores buscan a los responsables.