"Si Señor" ganó con facilidad el Clásico Francisco y Aureliano Rodríguez Larreta

“Si Señor” ratificó ser en la actualidad, el mejor caballo de nuestro país, en distancias intermedias, añadiendo a su palmarés su primer impacto sobre pista de césped, hecho que incrementa su prestigio al confirmar que es un ejemplar de comprobada calidad que demuestra además versatilidad.

Con la monta de Vagner Leal, el defensor del stud Los Dos, no tuvo inconvenientes para superar, en condición de favorito, por tres cuerpos al brasileño “Tupungato”.

Con su madurez como estandarte y un récord de ocho éxitos, siete clásicos, “Si Señor” sueña con otras importantes gestas.

“Dolarísimo” continúa disfrutando de una racha exitosa, la que tuvo un nuevo episodio el pasado sábado con un triunfo forjado en base a su guapeza y clase.

El crédito del stud Don Gael, que entrena Miguel Barboza, desde la suelta salió a ser protagonista de la prueba, primero siguiendo de cerca al puntero “Queluz Pipo” y tras dominarlo, sacó a relucir su garra para contener el embate del favorito “Sette Bravo”, al que finalmente derrotó por ¾ de cuerpo con una formidable conducción de Damián de Arrascaeta.

El caballo propiedad el futbolista Gastón Ramírez, conquistó su quinta victoria en 14 presentaciones.