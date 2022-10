"Si los sectores del Frente me proponen, quizá sí" sea candidato en 2024, aseguró Orsi

"Sigo firme en la idea de que si surge la oportunidad o mi sector o los sectores del Frente me proponen quizá sí", dijo Orsi sobre su eventual candidatura. También indicó que su sector, el MPP), sí lo respalda.

"Me respalda sí, pero las decisiones hay que tomarlas más adelante. Tomar una decisión implica darte cuenta si estas pronto, si te has formado, si has leído un poco más en otros temas. A ver... yo estoy diez años metido en los temas de Canelones y exclusivamente en temas de Canelones, por supuesto la actividad política te hace que toques temas internacionales", explicó.