Orsi destacó ante empresarios argentinos ventajas y oportunidades para invertir en Uruguay

El presidente Yamandú Orsi presentó este miércoles las ventajas y oportunidades de invertir en Uruguay en el marco de un evento organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, en Argentina .

El mandatario destacó que la estabilidad del país se sostiene con fortaleza institucional y macroeconómica, y cohesión social. Además, valoró la relación entre Uruguay y Argentina, la cual trasciende lo comercial.

“Nuestra inserción es pragmática, diversificada y orientada a generar oportunidades concretas para quienes invierten, producen y generan empleo”, señaló el mandatario, en referencia a Uruguay.

Orsi agregó que en un escenario internacional donde la estabilidad “se ha convertido en un activo estratégico”, Uruguay puede ofrecerla y que el país la mantiene en base en tres dimensiones complementarias:“estabilidad institucional, fortaleza macroeconómica y cohesión social”.

“Uruguay es un país para proyectos de largo aliento, donde el aprendizaje, la innovación, la incorporación de tecnología y el conocimiento son la base del crecimiento”, añadió.

En la actividad que tuvo lugar en el hotel Alvear de Buenos Aires, Orsi estuvo acompañado por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y el embajador de Uruguay en Argentina, Diego Cánepa.

“No es casualidad que muchos inversores, particularmente de la región, encuentren en Uruguay un destino adecuado para proyectos de largo aliento vinculados a los recursos naturales, la tierra, los alimentos, el desarrollo forestal. Son sectores que exigen paciencia, escala y estabilidad”, indicó.

Orsi consideró, además, que “la relación entre Uruguay y Argentina trasciende lo comercial”, ya que ambos países conforman “un espacio productivo y humano compartido con una historia de integración que forma parte de nuestra identidad económica y cultural”.