RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

El tiempo en los próximos días: mañanas frescas, tardes calurosas pero aún inestable con lluvias aisladas

Nubel Cisneros prevé tiempo aún inestable este jueves y hasta el sábado, con mañanas frescas y tardes calurosas. Las lluvias se presentan aisladas en algunas zonas del país.

ventoso-nublado-otoño

Nubel Cisneros prevé tiempo aún inestable este jueves y hasta el sábado, con mañanas frescas y tardes calurosas. Las lluvias se presentan aisladas en algunas zonas del país.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta templada con restos de nubosidad en la zona noreste, manteniendo inestable el área en las primeras horas. En la tarde continuará el tiempo cálido a caluroso con pasaje de nubosidad hacia la noche inestabilizando la zona costera.

El viernes comienza templado aún con mucha nubosidad den la zona norte, manteniendo algunas lluvias aisladas. En la tarde continuará el tiempo cálido a caluroso con cielo parcialmente nublado, observándose descenso de temperatura en la noche.

sigue el tiempo inestable, fresco de manana y caluroso de tarde, con lluvias aisladas
Seguí leyendo

Sigue el tiempo inestable, fresco de mañana y caluroso de tarde, con lluvias aisladas

El sábado tendremos una mañana templada con mucha nubosidad en la zona noreste manteniendo lluvias aisladas. En la tarde continuará el tiempo cálido a caluroso con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas frescas en la noche en la noche.

Jueves 5

Zona Norte: máxima 34º y mínima 18º

Zona Sur: máxima 30º y mínima 18º

Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 20º

Viernes 6

Zona Norte: máxima 32º y mínima 18º

Zona Sur: máxima 30º y mínima 18º

Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 20º

Sábado 7

Zona Norte: máxima 33º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 31º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 18º

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Calor durante marzo y abril; el invierno será "intenso", llegará en mayo y "un poquito más largo de lo habitual", anunció Nubel Cisneros
POLICÍA Y FISCALÍA INVESTIGAN

ADN confirmó que es una especie bovina el caso de mujer que denunció que le dieron un perro por cordero
CERRITO, PÉREZ CASTELLANO

Un hombre murió al ser atropellado por un ómnibus en el corredor de General Flores
TRAS PRUEBA PILOTO

Los bancos Citibank, Heritage, HSBC, Itaú y Bandes continuarán operando en el horario de 10 a 14 horas
UTILIZÓ un CORTE CASERo

Niño de 12 años hirió a un compañero con un arma blanca durante una pelea en liceo de Durazno

Te puede interesar

Tercera vez que atacan vivienda en Casarino: Quieren prenderme fuego, dijo la damnificada video
BOMBAS MOLOTOV Y PRENDIERON FUEGO EL AUTO

Tercera vez que atacan vivienda en Casarino: "Quieren prenderme fuego", dijo la damnificada
Accidente en ruta 32 de Canelones, un hombre atropellado murió en el lugar. Foto: Policía Caminera.
SINIESTROS DE TRÁNSITO

Dos hombres mueren atropellados en rutas de Canelones y Florida en las últimas horas
El tiempo en los próximos días: mañanas frescas, tardes calurosas pero aún inestable con lluvias aisladas
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

El tiempo en los próximos días: mañanas frescas, tardes calurosas pero aún inestable con lluvias aisladas

Dejá tu comentario