Nubel Cisneros prevé tiempo aún inestable este jueves y hasta el sábado, con mañanas frescas y tardes calurosas. Las lluvias se presentan aisladas en algunas zonas del país.
El tiempo en los próximos días: mañanas frescas, tardes calurosas pero aún inestable con lluvias aisladas
De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta templada con restos de nubosidad en la zona noreste, manteniendo inestable el área en las primeras horas. En la tarde continuará el tiempo cálido a caluroso con pasaje de nubosidad hacia la noche inestabilizando la zona costera.
El viernes comienza templado aún con mucha nubosidad den la zona norte, manteniendo algunas lluvias aisladas. En la tarde continuará el tiempo cálido a caluroso con cielo parcialmente nublado, observándose descenso de temperatura en la noche.
Sigue el tiempo inestable, fresco de mañana y caluroso de tarde, con lluvias aisladas
El sábado tendremos una mañana templada con mucha nubosidad en la zona noreste manteniendo lluvias aisladas. En la tarde continuará el tiempo cálido a caluroso con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas frescas en la noche en la noche.
Jueves 5
Zona Norte: máxima 34º y mínima 18º
Zona Sur: máxima 30º y mínima 18º
Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 20º
Viernes 6
Zona Norte: máxima 32º y mínima 18º
Zona Sur: máxima 30º y mínima 18º
Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 20º
Sábado 7
Zona Norte: máxima 33º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 31º y mínima 16º
Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 18º
