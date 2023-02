"Si cometieron un error, tienen que pagar", dijo Santiago González sobre policías en el Cerro

Los policías dijeron que en la persecución vieron un movimiento que les hizo pensar que el joven sacaría un arma y que por eso dispararon. La familia del joven asegura que escapaba porque no tenía los papeles de la moto y que no estaba armado.

“No apoyamos si hay un corrimiento de la ley por parte de un policía. Esperemos que la Justicia determine”, agregó el jerarca sobre el caso, y agregó: “Si uno mira el caso dice ¿pero y esto está bien? Y, aparentemente no. Pero como yo no soy fiscal, y no soy de los que bate el parche y enjuicia con el dedo a la Policía, como se lo hace muy comúnmente por parte de algunas personas, yo espero que la Justicia actúe y la investigación administrativa actúe, porque para eso está, si no viviríamos en una anarquía”, finalizó González.

El caso fue tomado primero por una fiscal de Flagrancia, quien dispuso medidas limitativas para los dos policías involucrados. Deben permanecer en sus domicilios hasta que sean citados nuevamente por la fiscal de Homicidios Adriana Edelman, quien se hace cargo de la investigación este lunes.

Estas son las imágenes de una cámara de seguridad en el lugar: