sociedad

Se realizó en el Velódromo una Jornada de adopción de animales y feria vegana

La actividad fue organizada por la Unidad de Bienestar Animal, de la prosecretaría general de la Intendencia junto con el refugio Libera y la organización “Ponele verde”.

Por quinto año consecutivo se desarrollo una Jornada de adopción de animales en el Velódromo de Montevideo.

Durante la jornada también hubo una feria vegana con distintas propuestas gastronómicas, ya que la fecha coincide con el Día mundial del veganismo.

Participaron en total 11 refugios, Apa, Huellitas, Kninos, Buscando Hogares, Ecqus, Garritas Charrúas, Bastet, Catitos, Liga Bichera, Upi y Voluntariado animal.

Durante la jornada también se dieron distintas charlas, entre ellas Consejos para los primeros días en casa luego de adoptar, Cuidados sanitarios esenciales para perros y gatos y Mitos del veganismo.

También hubo venta de artículos solidarios y lo recaudado será destinado a cubrir alimentos y gastos veterinarios.

