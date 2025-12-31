Servicio de transporte en fin de año y el 1 de enero: horarios y cuándo dejan de pasar los ómnibus

Este miércoles 31 de diciembre hay un horario especial en el servicio de transporte metropolitano: durante la jornada circularán con la frecuencia de un día festivo (menos cantidad) y los ómnibus comenzarán a reducir sus salidas entre las 18 y las 19 horas.

“luego de las 19.30 horas no habrá salidas de ómnibus desde las distintas terminales”, informa la Intendencia de Montevideo.

Además, “el 1º de enero de 2026 no habrá servicio al ser un feriado no laborable y conmemorarse el Día del Transportista”.

“Las líneas retomarán su frecuencia habitual con los primeros servicios del viernes 2 de enero”, agrega el comunicado de la Intendencia.

Servicios de limpieza

La comuna capitalina informa además que los servicios de limpieza funcionan este 31 de diciembre de 5:00 a 19:00 horas, retomando el servicio habitual el 1 de enero de 2026 desde la hora 22:00, con el servicio nocturno.

“Los servicios de la línea ambiental 092 250 260 funcionarán con normalidad durante las festividades: únicamente no habrá atención telefónica en el horario de 22:00 a 2:00. En caso de alertar incendios de contenedores, llamar al teléfono: 911”, agrega la Intendencia.

Estacionamiento tarifado

Por otro lado, el estacionamiento tarifado funciona este 31 de diciembre en horario normal, de 10 a 18.

“El 1° de enero de 2026, al ser feriado no laborable, no habrá venta de estacionamiento tarifado ni atención al público”, dice el comunicado.

En tanto, el guinchado de vehículos funcionará de 7 a 19 horas.