Serpaj rechaza acuerdo entre Defensa e Inisa: Es "peligroso" ver a las FFAA como "ente de capacitación e inserción social"

El movimiento Servicios para la Paz y Justicia (Serpaj) rechaza el acuerdo entre el Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente ( Inisa ) para que las Fuerzas Armadas capaciten a los adolescentes internados.

En un comunicado, Serpaj sostuvo que se trata de una decisión "sumamente arbitraria, y presenta conflictos en relación a la promoción y restitución de derechos humanos". Consideran "grave" que "instituciones a cargo de restitución de derechos" promuevan la educación militar.

El presidente Yamandú Orsi participó este martes al mediodía de la firma del convenio. Se trata de un programa piloto que en principio prevé la capacitación y formación de 20 menores internados en el Inisa por cometer diferentes delitos, en ningún caso homicidio u otros graves. El objetivo es que aprendan oficios y disciplina, para que una vez que recuperen su libertad tengan una alternativa y no vuelvan al circuito de la delincuencia.

"Consideramos peligroso que se valore a las FFAA como un ente de “capacitación e inserción social” para adolescentes privados de libertad, obviando la necesidad de debatir profundamente dichas propuestas, que implican la problematización del rol que cumplen las FFAA en nuestro país. No podemos dejar de mencionar el papel de las FFAA durante nuestra historia reciente como responsables del terrorismo de Estado, y el gran debe que como institución tienen al día de hoy con nuestra democracia, mientras perpetúa su silencio sobre el paradero de las desaparecidas y desaparecidos", señala Serpaj respecto a su rechazo a este acuerdo.

El movimiento también cuestiona que el método de formación militar sea el adecuado para los adolescentes infractores. "En la formación militar en nuestro país persiste una cultura institucional autoritaria, que utiliza el temor y la fuerza como herramienta de disciplina, y ha registrado situaciones de humillación que han sido denunciadas. No creemos que “estos sean un conjunto de valores y una forma de hacer las cosas que beneficie la formación de los adolescentes". Consideran que el Inisa debería priorizar otro tipo de acuerdos, con foco en "el ejercicio de derechos, fortalecer la ciudadanía y la participación, y ofrecer oportunidades educativas diversas, que contemplen distintas identidades".