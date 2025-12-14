RECIBÍ EL NEWSLETTER
JOSÉ CARLOS MAHÍA

Será el martes la interpelación al ministro de Educación por actuación de la Jutep en caso Danza

José Carlos Mahía será interpelado en Diputados por el nacionalista Pablo Abdala quien sostuvo que la Junta de Transparencia y Ética Pública actuó con abuso de poder.

Mahía-en-nota-con-Subrayado-abril

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, será interpelado este martes por la actuación de la Junta de Transparencia y Ética Pública en el caso del presidente de ASSE, Álvaro Danza; el miembro interpelante será el diputado nacionalista, Pablo Abdala.

El legislador dijo a Subrayado que la Jutep ha incurrido en irregularidades en relación a dicho caso en la que actuó "con abuso de poder pasando por encima de las recomendaciones y de las indicaciones que formuló la propia Asesoría Letrada".

El nacionalista agregó que denunciará episodios que anteceden a lo ocurrido y que implican una notoria manipulación por parte de la mayoría del directorio.

Ministra Sandra Lazo y senador Javier García al inicio de la interpelación. Foto: FocoUy
"Creo que las responsabilidades son graves, son evidentes, nosotros queremos denunciar esta situación, porque entendemos que es nuestra obligación como partidos de la oposición y entendemos que hay un problema institucional y queremos ver de qué manera con el Poder Ejecutivo podemos resolver", expresó.

Y agregó: "Este directorio de la Jutep, la mayoría en particular, claramente nos genera una enorme desconfianza y creemos que no le da garantías al país".

Según Abdala, todo esto se hizo con una finalidad partidaria y tendenciosa y el Dr. Danza fue apañado por la Jutep.

"Entendemos que la Jutep no actuó sola, esto forma parte de una operación o de una actuación del gobierno en el sentido más amplio como intentaremos demostrarlo el próxima martes en la interpelación", subrayó.

