RECIBÍ EL NEWSLETTER
Ruta 5, accesos

Conductor atropelló y mató a un ciclista en los accesos a Montevideo: fugó y lo busca la Policía

El ciclista circulaba por ruta 5 cuando fue atropellado y murió en el lugar. Tenía 45 años.

Foto: Policía Caminera. Accidente en ruta 5 donde un ciclista es atropellado y muere.

Foto: Policía Caminera. Accidente en ruta 5 donde un ciclista es atropellado y muere.

Un ciclista de 45 años murió al ser atropellado por un auto, sobre las diez de la noche de este domingo, en el kilómetro 7 de la ruta 5, en los accesos a Montevideo.

Tras el choque, quien conducía el auto fugó del lugar. Cuando la Policía llegó a la escena, halló a la víctima tendida en el suelo, ya sin vida.

La bicicleta quedó en el límite de la senda de circulación lenta y la banquina. Según indicó la Policía Caminera, el ciclista circulaba por la senda de ingreso al Centro de Montevideo cuando fue atropellado.

siniestro entre una moto y una bici dejo dos ninas heridas; cientifica demoro casi 24 horas en llegar a la escena
Seguí leyendo

Siniestro entre una moto y una bici dejó dos niñas heridas; Científica demoró casi 24 horas en llegar a la escena
image

Pasadas las siete de la mañana de este lunes, la Policía Caminera indicó que aún no tenía ningún dato sobre el conductor del auto, que está prófugo. Los investigadores analizan cámaras de videovigilancia de la zona para identificarlo y poder dar con su paradero.

También se está en busca de testigos del accidente fatal. A cargo de la investigación están la Policía y la Fiscalía.

Temas de la nota

Lo más visto

video
HOSPITAL DEL CERRO

Joven fue encerrado en una vivienda y agredido en múltiples ocasiones; sufrió traumatismo de cráneo y está internado
INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA

El Correo abrió un llamado laboral con un sueldo de más de $ 200.000: requisitos y tareas a desarrollar
PANTALEÓN PÉREZ Y VERACIERTO

Motociclista de 16 años está grave tras chocar contra un coche de Cutcsa, en Maroñas
SINIESTRO DE TRÁNSITO FATAL

Conductor de 22 años murió tras impactar contra la cabecera de un puente en la ruta 18, en Vergara
"TERNEROS GRANDES"

MGAP analiza procedencia de vacunos hallados muertos en la playa de Punta Rubia, en Rocha

Te puede interesar

Foto: FocoUy. Presidencia, gobierno de Uruguay.
comunicado de cancillería

El gobierno condenó el atentado en Australia en el que 15 personas murieron y 42 quedaron heridas
Foto: Policía Caminera. Accidente en ruta 5 donde un ciclista es atropellado y muere.
Ruta 5, accesos

Conductor atropelló y mató a un ciclista en los accesos a Montevideo: fugó y lo busca la Policía
Foto: FocoUy. Yamandú Orsi, presidente de la República.
conversación telefónica

Orsi saludó al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y acordaron volver a hablar este lunes

Dejá tu comentario