Conductor atropelló y mató a un ciclista en los accesos a Montevideo: fugó y lo busca la Policía

Un ciclista de 45 años murió al ser atropellado por un auto, sobre las diez de la noche de este domingo, en el kilómetro 7 de la ruta 5, en los accesos a Montevideo.
El ciclista circulaba por ruta 5 cuando fue atropellado y murió en el lugar. Tenía 45 años.
Tras el choque, quien conducía el auto fugó del lugar. Cuando la Policía llegó a la escena, halló a la víctima tendida en el suelo, ya sin vida.
La bicicleta quedó en el límite de la senda de circulación lenta y la banquina. Según indicó la Policía Caminera, el ciclista circulaba por la senda de ingreso al Centro de Montevideo cuando fue atropellado.
Pasadas las siete de la mañana de este lunes, la Policía Caminera indicó que aún no tenía ningún dato sobre el conductor del auto, que está prófugo. Los investigadores analizan cámaras de videovigilancia de la zona para identificarlo y poder dar con su paradero.
También se está en busca de testigos del accidente fatal. A cargo de la investigación están la Policía y la Fiscalía.
