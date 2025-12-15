El gobierno condenó el atentado en Australia en el que 15 personas murieron y 42 quedaron heridas

El gobierno uruguayo condenó el atentado ocurrido este domingo en Sydney, Australia, en el que murieron al menos 15 personas y 42 resultaron heridas. Esto último lo dijo el lunes la policía de Nueva Gales del Sur.

En tanto, la cancillería señaló que Uruguay “manifiesta sus condolencias y solidaridad al pueblo y al Gobierno de Australia así como a las familias de las víctimas y a los heridos”.

Agregó: “Uruguay reafirma su más enérgico repudio a todo acto de violencia injustificado, así como a las manifestaciones de odio, extremismo, racismo y antisemitismo”.

“Condenamos un lamentable atentado terrorista contra una comunidad judía en otro país. Denunciamos un acto de terrorismo, las valoraciones subjetivas son subjetivas”, respondió el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, al ser consultado por las críticas de la B’nai B’rith, una organización de la colectividad judía.

El ataque fue en Bondi Beach durante una celebración de Janucá, a la que asistían unas 1.000 personas. Los agresores fueron dos hombres, padre e hijo, y uno de ellos murió durante la balacera, mientras que el otro permanece hospitalizado, informó la AFP.

La policía de Nueva Gales del Sur calificó el hecho como un acto terrorista y antisemita, y descartó la existencia de otros sospechosos. Las autoridades informaron que uno de los atacantes tenía licencia para poseer seis armas de fuego y que se hallaron artefactos explosivos improvisados en un vehículo vinculado al agresor fallecido.

El primer ministro Anthony Albanese afirmó que se trató de un ataque dirigido contra la comunidad judía australiana y anunció que el gobierno evalúa endurecer las leyes sobre tenencia de armas. Medios locales señalaron que el atacante más joven había sido investigado previamente por posibles vínculos con el Estado Islámico.

Entre las víctimas se encuentra un rabino asistente del centro cultural judío de Bondi y también murió un ciudadano francés. La sociedad australiana destacó como héroe a un hombre que logró reducir a uno de los agresores y quitarle el arma, evitando un número mayor de víctimas. El ataque fue condenado por dirigentes de distintos países, incluidos Estados Unidos, Europa y Medio Oriente, en un contexto de creciente preocupación por episodios antisemitas registrados en Australia tras el inicio de la guerra en Gaza.

Con información de AFP.