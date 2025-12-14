RECIBÍ EL NEWSLETTER
SINIESTRO DE TRÁNSITO FATAL

Conductor de 22 años murió tras impactar contra la cabecera de un puente en la ruta 18, en Vergara

Policía Caminera indicó que el siniestro de tránsito fatal tuvo lugar a la altura del kilómetro 345, en el departamento de Treinta y Tres.

Un siniestro de tránsito cobró la vida del conductor de una camioneta que circulaba por la ruta 18, en la localidad de Vergara.

Policía Caminera informó que el accidente fatal tuvo lugar sobre la hora 00:40 cuando el vehículo impactó en la cabecera del puente.

El joven de 22 años, único ocupante, fue trasladado con lesiones de entidad a un centro de salud, pero murió durante el mismo.

El vehículo se desplazaba de este a oeste, desde Río Branco a Vergara.

Efectivos trabajan para determinar las causas del siniestro.

