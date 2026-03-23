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Madeleine Renom

Sequía: presidenta del Inumet pronostica cuándo se normalizarán las lluvias y qué debe pasar después

La presidenta del Inumet Madeleine Renom adelantó cuándo cree, de acuerdo a los pronósticos oficiales, que se normalizarán las lluvias en Uruguay. Las últimas lluvias aún no cambian la situación de sequía.

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La presidenta del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) Madeleine Renom fue consultada sobre la sequía que afecta a gran parte del sur del país, y el efecto que tienen las lluvias abundantes y copiosas que se anuncian para estas horas.

Renom dijo este lunes de mañana en rueda de prensa que las lluvias de los últimos días, y las anunciadas para estas horas en gran parte del país, ayudan a paliar el déficit hídrico, pero o solucionan el problema de fondo.

Para ello, dijo, las lluvias deben volver a la normalidad al menos durante un mes.

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“No salimos todavía del déficit hídrico porque todavía no se han regularizado las lluvias”, dijo la jerarca, y explicó que una vez que se normalicen hay que esperar el efecto en el terreno, esto es “que se mantenga la humedad en el suelo, y que escurra hacia los ríos”.

De esta forma, explicó, mejorará el caudal de los ríos y con ello el riego natural de los campos, al tiempo que asegura agua para la potabilización (OSE) y energía para las plantas hidroeléctricas (UTE).

Consultada entonces para cuándo cree que se normalizarán las lluvias, Renom contestó: “Estamos esperando que se empiece a normalizar entre abril y mayo, no en todas las regiones del país, principalmente para el suroeste estamos esperando precipitaciones por encima de lo normal para abril y mayo”.

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