La presidenta del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) Madeleine Renom fue consultada sobre la sequía que afecta a gran parte del sur del país, y el efecto que tienen las lluvias abundantes y copiosas que se anuncian para estas horas.
Sequía: presidenta del Inumet pronostica cuándo se normalizarán las lluvias y qué debe pasar después
La presidenta del Inumet Madeleine Renom adelantó cuándo cree, de acuerdo a los pronósticos oficiales, que se normalizarán las lluvias en Uruguay. Las últimas lluvias aún no cambian la situación de sequía.
Renom dijo este lunes de mañana en rueda de prensa que las lluvias de los últimos días, y las anunciadas para estas horas en gran parte del país, ayudan a paliar el déficit hídrico, pero o solucionan el problema de fondo.
Para ello, dijo, las lluvias deben volver a la normalidad al menos durante un mes.
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“No salimos todavía del déficit hídrico porque todavía no se han regularizado las lluvias”, dijo la jerarca, y explicó que una vez que se normalicen hay que esperar el efecto en el terreno, esto es “que se mantenga la humedad en el suelo, y que escurra hacia los ríos”.
De esta forma, explicó, mejorará el caudal de los ríos y con ello el riego natural de los campos, al tiempo que asegura agua para la potabilización (OSE) y energía para las plantas hidroeléctricas (UTE).
Consultada entonces para cuándo cree que se normalizarán las lluvias, Renom contestó: “Estamos esperando que se empiece a normalizar entre abril y mayo, no en todas las regiones del país, principalmente para el suroeste estamos esperando precipitaciones por encima de lo normal para abril y mayo”.
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