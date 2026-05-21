Cerca de 3.000 personas viajarán al mundial desde Uruguay; los paquetes van desde 5.000 a 11.000 dólares

Cerca de 3.000 personas viajarán al mundial desde Uruguay, cuando la Celeste dispute los partidos de la fase de grupos: el 15 de junio ante Arabia Saudita, el 21 frente a Cabo Verde y el 26 de junio con España.

"Una vez que la selección empiece a avanzar en el campeonato, y Dios quiera así sea, la avidez por viajar se va a crear", afirmó el presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes (Audavi), Carlos Pera.

Las agencias ya tienen previsto planes para la posibilidad de extensión del viaje o nuevos paquetes. Según el relevamiento, a este mundial, desde Uruguay, viajan menos personas por las dificultades para el ingreso. En Estados Unidos y Canadá se necesita visa y para México, hay nuevos requisitos.

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Las personas que vayan al mundial necesitan tener pasaje de ida y vuelta, y alojamiento o voucher de alojamiento confirmado y prepago. En caso de alojarse en un domicilio particular (familiares o amigos), se requiere una carta invitación y un certificado de domicilio de la persona que lo invita.

Pera indicó que los precios de los paquetes han subido y van desde los 5.000 a los 11.000 dólares, e incluyen: pasajes de avión, alojamiento, traslados y las entradas a los partidos.

VACACIONES DE JULIO

Las agencias de viajes tienen alta demanda para las vacaciones de julio. Algunos aprovechan los destinos de nieve y ahí Bariloche se impone como "la gran estrella", y para quienes eligen huir del frío y buscan el calor, en el nordeste brasileño, donde algunos destinos ya tienen dificultades para conseguir disponibilidad; o en el Caribe, donde también hay alta demanda.

En cuanto a los precios, Pera indicó que Argentina tiene costos más elevados y Brasil, con precios mucho más económicos.