RECIBÍ EL NEWSLETTER

Cerca de 3.000 personas viajarán al mundial desde Uruguay; los paquetes van desde 5.000 a 11.000 dólares

Las agencias aseguran que la cifra es menor a otros mundiales e instan a tener en cuenta los requisitos de ingreso. En tanto, para vacaciones de julio hay alta demanda: Bariloche, nordeste de Brasil y Caribe, los destinos más elegidos.

akron-estadio-mundial

Cerca de 3.000 personas viajarán al mundial desde Uruguay, cuando la Celeste dispute los partidos de la fase de grupos: el 15 de junio ante Arabia Saudita, el 21 frente a Cabo Verde y el 26 de junio con España.

"Una vez que la selección empiece a avanzar en el campeonato, y Dios quiera así sea, la avidez por viajar se va a crear", afirmó el presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes (Audavi), Carlos Pera.

Las agencias ya tienen previsto planes para la posibilidad de extensión del viaje o nuevos paquetes. Según el relevamiento, a este mundial, desde Uruguay, viajan menos personas por las dificultades para el ingreso. En Estados Unidos y Canadá se necesita visa y para México, hay nuevos requisitos.

interpelacion al ministro oddone fue fijada para el lunes 15 de junio, ese dia debuta uruguay en el mundial
Seguí leyendo

Interpelación al ministro Oddone fue fijada para el lunes 15 de junio, ese día debuta Uruguay en el Mundial

Las personas que vayan al mundial necesitan tener pasaje de ida y vuelta, y alojamiento o voucher de alojamiento confirmado y prepago. En caso de alojarse en un domicilio particular (familiares o amigos), se requiere una carta invitación y un certificado de domicilio de la persona que lo invita.

Pera indicó que los precios de los paquetes han subido y van desde los 5.000 a los 11.000 dólares, e incluyen: pasajes de avión, alojamiento, traslados y las entradas a los partidos.

VACACIONES DE JULIO

Las agencias de viajes tienen alta demanda para las vacaciones de julio. Algunos aprovechan los destinos de nieve y ahí Bariloche se impone como "la gran estrella", y para quienes eligen huir del frío y buscan el calor, en el nordeste brasileño, donde algunos destinos ya tienen dificultades para conseguir disponibilidad; o en el Caribe, donde también hay alta demanda.

En cuanto a los precios, Pera indicó que Argentina tiene costos más elevados y Brasil, con precios mucho más económicos.

VACACIONES AGENCIAS

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: Subrayado. Accidente grave en Lagomar, Canelones.
Internado en el Pereira Rossell

Está en CTI el niño de 9 años que sufrió un accidente en Lagomar cuando un camión derribó una columna
Política

Tras enviar 15 toneladas de leche en polvo, Cancillería analiza donar paneles solares a Cuba
A LA MISMA HORA

Dos homicidios en Montevideo: un hombre fue encontrado con un cuchillo clavado en el cuello y otro con un tiro en la espalda
RUIDOS MOLESTOS

La carpa de shows del Velódromo será trasladada luego de denuncias de vecinos y tras no poder licitar el espacio
Tienen 7 y 9 años

Un camión derribó una columna y dos niños resultaron heridos en Lagomar

Te puede interesar

Pasó un camión y siento un golpe, ahí corrí a salvar a mis niños, relató el padre de los pequeños heridos video
NIÑOS HERIDOS POR CAÍDA DE COLUMNA

"Pasó un camión y siento un golpe", ahí "corrí a salvar a mis niños", relató el padre de los pequeños heridos
Foto: Jimena Crujeira, Subrayado. Accidente en Lagomar, Canelones.
EN EL PEREIRA ROSSELL

El niño que estaba en CTI tras la caída de una columna en Lagomar pasó a cuidados intermedios
Orsi agradeció al pueblo argentino en homenaje a Gutiérrez Ruiz y Michelini: Muchas cosas te invaden el alma y la razón
BUENOS AIRES

Orsi agradeció al pueblo argentino en homenaje a Gutiérrez Ruiz y Michelini: "Muchas cosas te invaden el alma y la razón"

Dejá tu comentario