Sepultura y cremación de mascotas: la importancia de conectar a través de un lugar físico con el recuerdo del animal

La “humanización” de las mascotas es una tendencia global que integra al animal como un miembro más de la familia. Ese vínculo con el paso del tiempo se vuelve tan fuerte, que la mayoría opta al momento de su partida, por una despedida digna.

Mathías Dirón, responsable comercial de Parque del Este, habló con Subrayado sobre la importancia para la empresa, de intentar que las familias, pueden conectar a través de un lugar físico con el recuerdo del animal.

El emprendimiento comenzó en el 1997 y busca darle un destino final digno, cuidado y respetuoso a las mascotas. Por Parque del Este, en casi 28 años, más de 35 mil mascotas fueron sepultadas o cremadas.

"Nosotros estamos muy convencidos de que en el momento de la pérdida, la familia siente y procesa el duelo, es real. Esa pérdida se siente y nuestro trabajo es acompañarla desde un lugar profesional", dijo Dirón.

Este Cementerio de Mascotas ofrece dos tipos de servicios: sepultura y cremación.

La primera opción incluye parcelas individuales, con versiones básica o preferencial y placa identificatoria. La cremación, por su parte, contempla retiro del animal y entrega de cenizas en una urna.

"Creo que las personas por una parte han decidido conservar las cenizas con ellos para mantener cerca el recuerdo y, por otro lado es tal vez porque hasta hoy no hay tantas opciones o no conocen opciones que les ofrezcan una solución donde puedan conectar con ese recuerdo", indicó.