PRONÓSTICO DE NUBEL CISNEROS

Sensaciones térmicas elevadas e inestabilidad: el tiempo desde este lunes hasta el miércoles

El pronóstico de Nubel Cisneros indica que habrá jornadas calurosas estos tres días, con temperaturas que escalan a 37ºC el miércoles en algunas zonas.

cielo-nubes-playa

Para este lunes se espera una mañana fresca a templada aun con restos de nubosidad en la zona noreste, permaneciendo inestable en las primeras horas el área, indica el pronóstico del tiempo según Nubel Cisneros.

La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo ligeramente nublado, manteniéndose templado en la noche.

Para el martes la jornada comienza templada con algunos bancos de niebla y neblinas aisladas en las primeras horas.

La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, hacia la noche se inestabiliza la zona centro.

El miércoles comienza templado a cálido con algunas nieblas y neblinas aisladas, principalmente en la zona centro.

La tarde seguirá calurosa con elevadas sensaciones térmicas y cielo ligeramente nublado, manteniendo temperaturas templadas en la noche.

Temperatura para este lunes 16:

La máxima para el norte es de 35ºC y la mínima de 20ºC.

La máxima para el sur es de 32ºC y la mínima de 18ºC.

La máxima para el este es de 32ºC y la mínima de 18ºC.

La máxima para el oeste es de 35ºC y la mínima de 18ºC.

La máxima para el área metropolitana es de 29ºC y la mínima de 20ºC.

Temperatura para el martes 17:

La máxima para el norte es de 36ºC y la mínima de 18ºC.

La máxima para el sur es de 34ºC y la mínima de 18ºC.

La máxima para el este es de 34ºC y la mínima de 16ºC.

La máxima para el oeste es de 36ºC y la mínima de 18ºC.

La máxima para el área metropolitana es de 30ºC y la mínima de 20ºC.

Temperatura para el miércoles 18:

La máxima para el norte es de 37ºC y la mínima de 18ºC.

La máxima para el sur es de 35ºC y la mínima de 18ºC.

La máxima para el este es de 34ºC y la mínima de 18ºC.

La máxima para el oeste es de 36ºC y la mínima de 18ºC.

La máxima para el área metropolitana es de 31ºC y la mínima de 20ºC.

