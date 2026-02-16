Para este lunes se espera una mañana fresca a templada aun con restos de nubosidad en la zona noreste, permaneciendo inestable en las primeras horas el área, indica el pronóstico del tiempo según Nubel Cisneros.
Sensaciones térmicas elevadas e inestabilidad: el tiempo desde este lunes hasta el miércoles
El pronóstico de Nubel Cisneros indica que habrá jornadas calurosas estos tres días, con temperaturas que escalan a 37ºC el miércoles en algunas zonas.
La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo ligeramente nublado, manteniéndose templado en la noche.
Para el martes la jornada comienza templada con algunos bancos de niebla y neblinas aisladas en las primeras horas.
Monzeglio pidió disculpas y se reportó ante MGAP y Ambiente tras publicar foto de pesca con tiburón martillo
La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, hacia la noche se inestabiliza la zona centro.
El miércoles comienza templado a cálido con algunas nieblas y neblinas aisladas, principalmente en la zona centro.
La tarde seguirá calurosa con elevadas sensaciones térmicas y cielo ligeramente nublado, manteniendo temperaturas templadas en la noche.
Temperatura para este lunes 16:
La máxima para el norte es de 35ºC y la mínima de 20ºC.
La máxima para el sur es de 32ºC y la mínima de 18ºC.
La máxima para el este es de 32ºC y la mínima de 18ºC.
La máxima para el oeste es de 35ºC y la mínima de 18ºC.
La máxima para el área metropolitana es de 29ºC y la mínima de 20ºC.
Temperatura para el martes 17:
La máxima para el norte es de 36ºC y la mínima de 18ºC.
La máxima para el sur es de 34ºC y la mínima de 18ºC.
La máxima para el este es de 34ºC y la mínima de 16ºC.
La máxima para el oeste es de 36ºC y la mínima de 18ºC.
La máxima para el área metropolitana es de 30ºC y la mínima de 20ºC.
Temperatura para el miércoles 18:
La máxima para el norte es de 37ºC y la mínima de 18ºC.
La máxima para el sur es de 35ºC y la mínima de 18ºC.
La máxima para el este es de 34ºC y la mínima de 18ºC.
La máxima para el oeste es de 36ºC y la mínima de 18ºC.
La máxima para el área metropolitana es de 31ºC y la mínima de 20ºC.
Dejá tu comentario