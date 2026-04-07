Senadores de la oposición proponen crear una comisión especial de seguimiento y prevención del antisemitismo en Uruguay. Foto: archivo FocoUy.

Los senadores de la oposición (blancos y colorados) presentaron este martes una propuesta ante el plenario de la Cámara para crear una comisión especial de seguimiento, prevención y denuncia del antisemitismo en Uruguay .

Según el artículo único del proyecto de resolución presentado, el cometido de esta comisión especial será “estudiar la situación en el país, promover instancias de diálogo con instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, recibir denuncias y elaborar propuestas que contribuyan a prevenir y erradicar toda manifestación de antisemitismo”.

El senador Javier García (Partido Nacional) dijo en rueda de prensa que proponen esta comisión especial “para prevenir, legislar en la materia y articular con la sociedad civil y los partidos políticos”.

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“Una sociedad que respeta a todos independientemente de su creencia, su religión, su condición sexual, de todo, del color de su piel, una sociedad que respeta los derechos humanos tiene que ver que estas cosas no se pueden naturalizar, tiene que prevenirlas y cuando exista reprimirlas”, agregó.

Consultado acerca de qué cambios legales plantearán en la comisión, García dijo que “se puede afinar más el lápiz cuando el delito de odio es por su condición de judío”.