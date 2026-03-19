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MOVIDA DE LA OPOSICIÓN

Senadores de la coalición cursan nota a Orsi para que envíe la venia de Mónica Ferrero como Fiscal de Corte titular

El senador Javier García adelantó que la coalición le pedirá formalmente al presidente Orsi que envíe la venia para nombrar a Mónica Ferrero como Fiscal de Corte titular. Ahora es subrogante.

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Así lo adelantó el senador nacionalista Javier García, quien dijo que tomó de forma positiva lo dicho el miércoles por Orsi, cuando aseguró que “en ningún momento” pensó en restarle apoyo a Ferrero.

“Creo que es muy importante desde el punto de vista institucional y para definir ya la situación, que el presidente, posteriormente a que la bancada de senadores de la coalición dijera que la respalda de forma unánime por sus condiciones personales, profesionales e institucionales, y porque es una fiscal que además de su prestigio sufrió un atentado del narcotráfico”, dijo García.

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Y agregó: “Que el presidente dijera que nunca tuvo reparos, que no tiene cuestionamientos, creo que avanza mucho. Y agregó algo más, que sería bueno tener fiscal titular, cubrir la formalidad, así textualmente dijo el presidente Orsi”.

“Entonces, en la medida que sabe que la coalición republicana determina que la fiscal Mónica Ferrero va a ser la Fiscal de Corte durante este período, por una cuestión de realidad política, pero que se agrega que el presidente dijo que no tiene reparos, no tiene cuestionamientos y que sería bueno cubrir la formalidad, entonces en el día de hoy la bancada de senadores de la coalición republicana le vamos a pedir formalmente al presidente de la República que envíe la venia”, dijo García.

“El que tiene que mandar la venia es el presidente, y si el presidente dice que no tiene reparos y que hay que cubrir la formalidad, corresponde que él envíe la solicitud de venia para la doctora Mónica Ferrero para ocupar la titularidad de la Fiscalía de Corte, y ya sabe que se van a cumplir rápidamente los pasos en el Senado. La doctora va a ser la Fiscal de Corte porque el Frente Amplio no tiene lo votos para cambiarla”, insistió.

El martes la oposición en el Parlamento anunció que no votará ninguna venia para sustituir a Ferrero como Fiscal de Corte, lo que en los hechos implica mantenerla en el cargo porque para nombrar a otra persona se requiere una mayoría especial que el oficialismo no tiene.

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