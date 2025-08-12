RECIBÍ EL NEWSLETTER
DECLARACIÓN

Senadores del FA respaldaron a Cosse ante críticas de la oposición por festejo de cien años del Palacio Legislativo

Hicieron un llamado al respeto de la institucionalidad republicana ante "expresiones públicas irrespetuosas" que "contravienen el marco de valores de diálogo conducta ética que debe guiar las relaciones interpartidarias".

carolina-cosse-asamblea-general-archivo-focouy

"Esta conmemoración debe ser una instancia de unidad, celebración democrática y reconocimiento institucional por encima de cualquier diferencia partidaria o personal. El centenario del edificio del Palacio Legislativo debe ser una oportunidad para celebrar la democracia, su historia y sus símbolos, con altura, respeto y sentido republicano", indicaron los legisladores en una declaración.

Los senadores lamentaron las "expresiones públicas irrespetuosas realizadas por representantes de uno de los partidos de la oposición que significan inadmisibles agresiones a la persona y a la investidura institucional de la Vicepresidenta". A su juicio, esas manifestaciones "contravienen el marco de valores de diálogo conducta ética que debe guiar las relaciones interpartidarias".

frente amplio aprobo su plan politico, se asumio como partido de gobierno y anuncio una gira nacional
Frente Amplio aprobó su plan político, se asumió como "partido de gobierno" y anunció una gira nacional

Finalmente, los legisladores frenteamplistas hicieron un llamado al respeto de la institucionalidad republicana que es la base del sistema democrático uruguayo.

DECLARACION BANCADA SENADO 20250812_15041241
