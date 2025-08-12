La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) respaldó este martes a la vicepresidenta Carolina Cosse ante cuestionamientos de la oposición por el gasto de 200.000 dólares que preveía para el espectáculo de celebración de los cien años del Palacio Legislativo.
Senadores del FA respaldaron a Cosse ante críticas de la oposición por festejo de cien años del Palacio Legislativo
Hicieron un llamado al respeto de la institucionalidad republicana ante "expresiones públicas irrespetuosas" que "contravienen el marco de valores de diálogo conducta ética que debe guiar las relaciones interpartidarias".
"Esta conmemoración debe ser una instancia de unidad, celebración democrática y reconocimiento institucional por encima de cualquier diferencia partidaria o personal. El centenario del edificio del Palacio Legislativo debe ser una oportunidad para celebrar la democracia, su historia y sus símbolos, con altura, respeto y sentido republicano", indicaron los legisladores en una declaración.
Los senadores lamentaron las "expresiones públicas irrespetuosas realizadas por representantes de uno de los partidos de la oposición que significan inadmisibles agresiones a la persona y a la investidura institucional de la Vicepresidenta". A su juicio, esas manifestaciones "contravienen el marco de valores de diálogo conducta ética que debe guiar las relaciones interpartidarias".
Finalmente, los legisladores frenteamplistas hicieron un llamado al respeto de la institucionalidad republicana que es la base del sistema democrático uruguayo.
