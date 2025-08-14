RECIBÍ EL NEWSLETTER
Audiencia de formalización por explosión de cajero en Carrasco se realiza este jueves: son ocho los detenidos

El delito se cometió el 5 de agosto. Las detenciones fueron entre este miércoles y jueves de mañana.

Foto: Subrayado. Explosión del cajero en Divina Comedia y Arocena.

Por el caso son ocho los detenidos y a disposición de Fiscalía. En la mañana del miércoles fueron detenidos cuatro sospechosos y otros dos en la tarde, en el barrio Goes. Los dos restantes fueron detenidos este jueves de mañana.

En la mañana del martes 5 de agosto, delincuentes encapuchados hicieron explotar un cajero automático ubicado en Gabriel Otero y Divina Comedia. Llegaron en una camioneta Chevrolet Corsa, rompieron el vidrio y usaron tubos de oxígeno para detonar la máquina.

Tras la explosión, abandonaron el vehículo a tres cuadras del lugar, en Sanlucar y Esteban Elena, y escaparon en otro vehículo. El cajero contaba con sistema de entintado, por lo que varios billetes, en pesos y dólares, quedaron inutilizados en la calle. Pese a eso, en la semana hubo reportes de que fueron hallados en máquinas automáticas de supermercados, o en casinos.

Este miércoles antes de las nueve de la mañana la Policía hizo varios allanamientos en Montevideo y Canelones, donde detuvo a los cuatro primeros.

El procedimiento de la tarde fue particular: efectivos de la Zona Operacional I llegaron al barrio Goes para hacer un allanamiento. Al ver llegar a los policías, los sospechosos escaparon de la casa: uno tomó los billetes entintados y escapó por los techos, y el otro se tomó un ómnibus de línea. Ambos intentos de escape no tuvieron éxito.

El primero se descartó de los billetes –que fueron incautados– y fue detenido tras atravesar varios techos. Y el segundo se bajó del ómnibus en avenida 8 de Octubre esquina Pan de Azúcar, en La Unión, dijeron fuentes policiales a Subrayado.

"Dos están vinculados a explosiones de cajeros del 2020", dijo el jefe de Policía sobre detenidos por caso en Carrasco
