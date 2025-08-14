RECIBÍ EL NEWSLETTER
VIAJE PRESIDENCIAL

La reunión del presidente Yamandú Orsi con el papa León XIV será el 17 de octubre en Italia

El canciller sostuvo que trabajan para concretar otros encuentros con presidentes en esa agenda de su gira por Europa.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, confirmó que su reunión con el papa León XIV será el 17 de octubre en Italia, en el marco de una gira por Europa.

El mandatario alió de Torre Ejecutiva este jueves para almorzar junto al secretario de Presidencia Alejandro Sánchez y el canciller Mario Lubetkin. Tras caminar unas tres cuadras, volvió a Torre Ejecutiva, donde habló con la prensa y dijo que lo único confirmado de su viaje a Europa es esta reunión.

El canciller sostuvo que trabajan para concretar otros encuentros con presidentes en esa agenda de su gira por Europa, que está previsto que incluya España y Bélgica.

Yamandú Orsi, presidente de Uruguay. Foto: Foco UY
Este jueves por la mañana, Orsi se reunió con el músico uruguayo por un concierto virtual que dará el día que se conmemora la Declaratoria de la Independencia, el 25 de agosto.

En la tarde está previsto que mantenga reuniones de trabajo por el Presupuesto del quinquenio, que debe ser presentado antes de fin de mes.

