COSTARÁ UNOS 900 MIL DÓLARES

Comienzan obras para reparar puente dañado tras siniestro en Bv. Artigas: tiempo estimado y desvíos en la zona

Luego de una evaluación del daño estructural en el puente, se resolvió una obra que implicará reemplazar el tablero y elevar altura libre permitida.

Las obras comienzan en la semana del 18 de agosto y está previsto que lleven 16 semanas, con un costo aproximado de 900 mil dólares.

El siniestro fue con un camión que entre los daños causados afectó tres vigas principales y uno de los pilares del puente, lo que requirió evaluación de estructura.

“Se optó por reemplazar el antiguo tablero del puente, además de elevar la altura libre permitida a cinco metros. Esta alternativa ofrece mayor capacidad estructural, durabilidad y eficiencia constructiva, y permite utilizar parte de la estructura existente”, sostuvo la Intendencia de Montevideo.

Durante el tiempo que realicen las obras, acciones coordinadas entre la comuna, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Policía Caminera determinaron cambios en circulación, semáforos provisorios y cuerpo de inspectores en la zona.

“Se realizará una conexión de la calle Convenio con Bv. Artigas y se instalará un semáforo provisorio en el cruce, lo que permitirá descongestionar el tránsito de salida de la ciudad. Este semáforo estará coordinado por parte del Centro de Gestión de Movilidad de la IM con la intersección semaforizada de Bv. Artigas y Uruguayana para agilizar el tránsito en dicho punto”, señala el comunicado.

También repararán las calles Uruguayana, Garzón, Agraciada, Millán y Paraguay.

