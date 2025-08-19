RECIBÍ EL NEWSLETTER
ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN

Senadores del FA pidieron aplicar medidas a Da Silva por "desorden de conducta" y el nacionalista respondió

Entienden que la conducta de Da Silva "vulnera diversas disposiciones contenidas en el Estatuto del Legislador" y solicitan que el tema sea analizado por la Comisión de Constitución y Legislación del Senado.

Foto: FocoUy

Foto: FocoUy

La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) afirmó este martes que el senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, incurrió en "falta administrativa" y que es pasible de recibir alguna de las medidas por "desorden de conducta", previstas en el inciso primero del artículo 115 de la Constitución tras el cruce, que incluyó insultos homofóbicos, contra el oficialista Nicolás Viera, durante la interpelación al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti.

La normativa establece que "cada cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas, por dos tercios de votos del total de sus componentes".

Los legisladores frenteamplistas entienden que "existen motivos suficientes para enviar el presente pedido a la comisión respectiva". Recuerdan que durante el llamado a sala, Da Silva interrumpió abruptamente a Viera, prácticamente parado detrás del frenteamplista, "agraviándolo e increpándolo de manera directa y locuaz, dirigiéndose con gestos e insultos inadmisibles, al extremo de calificarlo como "puto de mierda".

Edgardo Ortuño en la interpelación. Foto: FocoUy  
Seguí leyendo

Ortuño: "El Frente Amplio ni siquiera estaba fundado cuando ya se planteaba la represa de Casupá"

Los senadores oficialistas consideran que "la conducta perpetrada por el señor senador Da Silva vulnera diversas disposiciones contenidas en el Estatuto del Legislador", que "lo hacen pasible de incurrir en responsabilidad disciplinaria" y por eso, solicitan que se remita el caso para que sea estudiado por la Comisión de Constitución y Legislación.

Este martes, Viera y Da Silva se pidieron disculpas mutuamente en una sesión del Senado y por 29 votos en 30 se aprobó una declaración que dio por superado el incidente entre el nacionalista y el frenteamplista.

Tras el pedido de los legisladores del Frente Amplio, Da Silva reaccionó en redes sociales. "Hoy de mañana con la sesión pensábamos que el tema estaba terminado. No?", comenzó el nacionalista. "Va quedando claro cuál es el problema. El problema es con aquellos que nos paramos firmes", continuó. "Adelante con la carpa, el hombre bala, los trapecistas y los payasos. No habrá circo que me haga callar", concluyó en X.

DA SILVA TW FA

