Peñarol eliminado: Racing le ganó 3 a 1 y pasó a cuartos de final de la Copa Libertadores

Peñarol perdió ante Racing en el Cilindro de Avellaneda y se quedó afuera de la Copa Libertadores en los octavos de final. El anfitrión clasificó a cuartos y se enfrenta a Vélez.

A los 6 minutos de iniciado el juego este martes, Adrián Martínez abrió el marcador. A los 14, Nahuel Herrera igualó el resultado para el aurinegro, que corre con la ventaja del 1 a 0 del partido de ida en el Campeón del Siglo.

Marcos Rojo anotó para Racing a los 33 minutos, pero la jugada estuvo marcada por una infracción y el árbitro anuló el gol después de una revisión del VAR, y el partido siguió en el 1 a 1.

La ventaja se mantenía para Peñarol, pero a los 79 del partido, hubo penal para Racing y lo anotó Martínez, dejando el marcador 2 a 1 y la serie 2 a 2. Luego, ya en los descuentos, llegó el gol de Pardo, que marcó la ventaja definitiva para su equipo, que quedó 3 a 1. Hubo otras buenas jugadas aurinegras, pero no fueron suficientes.

Llegando al final del segundo tiempo, dos rojas para el anfitrión: Bruno Zuculini y Marcos Rojo.

El árbitro principal fue el colombiano Wilmar Roldán y lo acompañaron los asistentes Jhon León y Jhon Gallego. El cuarto árbitro fue Carlos Betancur. En el VAR, Juan Lara y Edson Cisternas de Chile.

Equipos:

Racing Club: Gabriel Arias, Franco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo, Gastón Martirena, Juan Ignacio, Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas, Santiago Solari, Adrián Martínez y Adrián Balboa. Suplentes: Facundo Cambeses, Agustín García Basso, Marco Di Césare, Ignacio Rodríguez, Nazareno Colombo, Facundo Mura, Adrián Fernández, Bruno Zuculini, Duván Vergara, Luciano Vietto, Tomás Conechny y Elías Torres.

Peñarol: Brayan Cortés, Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera, Ignacio Sosa, Jesús Trindade, Eric Remedi, Javier Cabrera, David Terans y Maximiliano Silvera. Suplentes: Martín Campaña, Juan Martín Rodríguez, Pedro Milans, Gastón Silva, Damián Suárez, Lucas Hernández, Lorenzo Couture, Héctor Villalba, Leonardo Fernández, Matías Arezo, Leandro Umpierrez y Diego García.

FUENTE: Con información de AFP