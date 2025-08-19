RECIBÍ EL NEWSLETTER
INTERPELACIÓN A MINISTRO DE AMBIENTE

Edgardo Ortuño: "El Frente Amplio ni siquiera estaba fundado cuando ya se planteaba la represa de Casupá"

El ministro de Ambiente Edgardo Oruño defendió la decisión de cancelar el proyecto Arazatí y priorizar la represa de Casupa, de la que ya se hablaba en 1970. “Hace 55 años”, apuntó el ministro.

Edgardo Ortuño en la interpelación. Foto: FocoUy &nbsp;

Edgardo Ortuño en la interpelación. Foto: FocoUy

 

El ministro de Ambiente Edgardo Ortuño viene siendo interpelado por la oposición en la Cámara de Diputados por la decisión del gobierno de cancelar el proyecto Arazatí en San José, y cambiarlo por una nueva planta potabilizadora en el río Santa Lucía, y una nueva represa (reservorio de agua dulce) en la zona de Casupá, en Florida.

Ortuño dijo que la decisión de cancelar el proyecto que llevó adelante el gobierno de Lacalle Pou es “una decisión de política pública acertada, con fuente sustento técnico basada en una larga producción de análisis científicos”.

“Esto nos permite decir hoy que es una política pública robusta que permite asegurar el suministro de agua a la población”, agregó el ministro, en referencia al planteo de una nueva planta potabilizadora cerca de la actual, en Aguas Corriente, y otra al este del Solís Chico, más la presa de Casupá.

tras el cruce entre viera y da silva, todos aprendimos y lo mejor es bajar la pelota al piso, dijo orsi
Seguí leyendo

Tras el cruce entre Viera y Da Silva, "todos aprendimos y lo mejor es bajar la pelota al piso", dijo Orsi

“El Frente Amplio ni siquiera estaba fundado cuando ya se planteaba la represa de Casupá”, dijo Ortuño, al recordar que esta obra ya se planteaba en 1970, “hace 55 años”, insistió.

“La necesidad nacional está por encima de las diferencias partidarias”, concluyó.

Siga aquí la interpelación en vivo:

Embed

Temas de la nota

Lo más visto

video
EN LÍMITE ENTRE SAN JOSÉ Y CANELONES

Un hombre mató a otro y lo arrastraba cuando un testigo lo vio y llamó a la policía; fue detenido
LEZICA

Una mujer de 82 años fue atropellada por un ómnibus; tiene diagnóstico de posible amputación de ambas piernas
en ciudad vieja

Le rapiñó el auto a su madre, lo persiguió la Policía, chocó de frente con un taxi y fue detenido
NUBEL CISNEROS

"Martes y miércoles, dos días bastante complicados": ciclón extratropical, tormentas, lluvias y vientos muy fuertes
redes sociales

Duro mensaje de Aerolíneas Argentinas al plantel de Peñarol: "Lamentamos este tipo de actitudes"

Te puede interesar

Un hombre mató a su hija de 12 años tras efectuarle varios disparos e intentó quitarse la vida en Maldonado
POLICIALES

Un hombre mató a su hija de 12 años tras efectuarle varios disparos e intentó quitarse la vida en Maldonado
Murió la mujer de 82 años que fue atropellada el lunes por un ómnibus de la línea 409
EL SINIESTRO OCURRIÓ EN LEZICA

Murió la mujer de 82 años que fue atropellada el lunes por un ómnibus de la línea 409
Montevideo: joven murió tras despistar, chocar contra el guardarraíl y volcar en auto en ruta 5
SINIESTRO FATAL

Montevideo: joven murió tras despistar, chocar contra el guardarraíl y volcar en auto en ruta 5

Dejá tu comentario