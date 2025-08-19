Edgardo Ortuño: "El Frente Amplio ni siquiera estaba fundado cuando ya se planteaba la represa de Casupá"

El ministro de Ambiente Edgardo Ortuño viene siendo interpelado por la oposición en la Cámara de Diputados por la decisión del gobierno de cancelar el proyecto Arazatí en San José, y cambiarlo por una nueva planta potabilizadora en el río Santa Lucía, y una nueva represa (reservorio de agua dulce) en la zona de Casupá , en Florida.

Ortuño dijo que la decisión de cancelar el proyecto que llevó adelante el gobierno de Lacalle Pou es “una decisión de política pública acertada, con fuente sustento técnico basada en una larga producción de análisis científicos”.

“Esto nos permite decir hoy que es una política pública robusta que permite asegurar el suministro de agua a la población”, agregó el ministro, en referencia al planteo de una nueva planta potabilizadora cerca de la actual, en Aguas Corriente, y otra al este del Solís Chico, más la presa de Casupá.

“El Frente Amplio ni siquiera estaba fundado cuando ya se planteaba la represa de Casupá”, dijo Ortuño, al recordar que esta obra ya se planteaba en 1970, “hace 55 años”, insistió.

“La necesidad nacional está por encima de las diferencias partidarias”, concluyó.

