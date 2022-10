Senadores del FA formalizan citación de Heber, Delgado y Ferrés por caso Astesiano

El motivo de la convocatoria es para que den explicaciones sobre el ex jefe de seguridad presidencial y custodio personal de Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, imputado de varios delitos por integrar una organización que se dedicaba a falsificar documentos para vender pasaportes a ciudadanos rusos.

“El régimen de Comisión General no tiene consecuencias políticas, pero no quiere decir que este no sea un primer paso, de acuerdo a la información que recibamos, para poder continuar después con otras acciones que les diría que es muy probable que continúen porque la información es mucha y muy variada”, adelantó la senadora y coordinadora de bancada del FA Liliám Kechichián.