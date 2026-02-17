Preinvestigadora en el Senado por Cardama: Diputado del Partido Nacional acusó al FA de falta de comunicación

El legislador nacionalista asegura que no hubo comunicación previa a los coordinadores de las bancadas de la oposición. "En estas circunstancias, habitualmente, entre los coordinadores de los partidos políticos siempre hay por lo menos un mensaje, un aviso, una llamada", aseguró.

Rodríguez indicó que la voluntad y el interés del oficialismo no se expresó por los canales de comunicación habituales y calificó la decisión del Frente Amplio como "intempestiva". "Cuando se rompen los canales de diálogo, cuando se rompen los puentes, no es casualidad", afirmó. "Nunca ayuda a cuando se reclama diálogo que estas cosas se den sin por lo menos una comunicación previa", agregó.

El senador del Frente Amplio, Sebastián Sabini, fue quien propuso la creación de una comisión preinvestigadora por el contrato firmado con el astillero español.

El legislador oficialista entendió que "surgen elementos suficientes" para conformar una investigadora y apuntó a "un perjuicio muy grande para el Estado uruguayo" con el pago de 30 millones de dólares por las patrullas oceánicas. Además, se aceptaron dos garantías que no se pueden ejecutar, una de las cuales resultó ser falsa.

Sabini apuntó a la gravedad de algunos hechos como haber aceptado la cuaderna maestra del buque antes de su llegada para habilitar el pago, así como otros procedimientos que demuestran la incapacidad de Cardama para cumplir con el contrato, que ahora es analizado por la preinvestigadora.

La intención del senador frenteamplista es que se analice todo el proceso del negocio con el astillero español. "No tenemos ningún problema que se llegue hasta la rescisión", indicó.