Senadores advierten que no se votará ley de eutanasia en esta legislatura; Bianchi dice que hubo "presiones"

El proyecto de ley sobre eutanasia no se votará en esta legislatura. La senadora nacionalista Graciela Bianchi subrayó la necesidad de que se apruebe el proyecto y aseveró que hubo grupos de presión que actuaron para que no prospere.

"Para nosotros es una gran pérdida de tres o cuatro años de trabajo en el Parlamento nacional que el proyecto no se aprobara", sostuvo y se refirió también al tiempo de trabajo por parte de la comisión de salud.

El senador indicó que habría "una voluntad política" de no tratar el proyecto en esta legislatura.

"Una persona de función pública o un jerarca de gobierno siempre va a tener presiones de diversos actores, partidarios o no de una solución. Pero hay que tratar de sobreponerse a esas presiones y resolver lo que se entiende que es mejor. No juzgo a las personas que están en contra del proyecto. Me parece muy mal que no lo tratemos y que no nos pronunciemos políticamente sobre el tema", explicó Nunes.