"Sabían que no lo podían cumplir", dijo Mieres sobre objetivos del programa del Frente Amplio

El líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, se refirió a las expresiones del subsecretario del Ministerio de Economía, Martín Valcorba, sobre los objetivos del programa del Frente Amplio durante la campaña electoral.

"A mí me parece la verdad muy poco ético que el Frente Amplio a fines del año pasado, para ganar el voto haya propuesto una serie de mejoras, que seguramente lo ayudaron a juntar votos, y resulta que unos meses después no hay guita", dijo Mieres.

"5 o 6 puntos del PIB en ningún escenario era viable", remarcó. "Sabían que no lo podían cumplir".