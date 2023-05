Senador blanco denuncia que Canelones comenzó a cobrar un nuevo tributo a productores rurales

“Aparentemente es un tributo nuevo, una tasa de recolección de residuo rural, la famosa tasa de servicio, y lo raro es que se ha empezado a cobrar en algunas localidades. Nos sorprende esta situación”, comentó el senador blanco, oriundo de Canelones.

“Lo están empezando a cobrar ahora. Claramente no es el momento para empezar cobrar un tributo rural en la sequía más grande y donde los productores rurales están sufriendo la más grave consecuencia”, cuestionó el legislador, y agregó: “Quiero entender que en la Intendencia ha habido un error administrativo y que el intendente cuando note el estado de situación de este tema va a dejar sin efecto esta medida. Porque no solamente no corresponde por lo alto del tributo, lo que menos corresponde es la sensibilidad en estos momentos por el productor rural que está realmente afectado”.

“Estamos pidiendo a las autoridades de la Intendencia de Canelones que rápidamente dejen sin efecto este nuevo tributo que se quiere cobrar a partir de este año en la Contribución Inmobiliaria Rural”, finalizó Niffouri en el Senado.