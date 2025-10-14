RECIBÍ EL NEWSLETTER
Senado vota las venias de Beatriz Argimón y Carolina Ache como embajadoras

El Senado está convocado este martes de mañana para votar las venias de la exvicepresidenta Argimón como embajadora ante la Unesco y la OCDE, y de Carolina Ache en Portugal.

Las venias para designar a Beatriz Argimón y Carolina Ache como embajadoras fueron aprobadas en Comisión la semana pasada, y este martes de mañana se discuten en el plenario del Senado.

La exvicepresidenta de la República Argimón (Partido Nacional) fue designada por el gobierno de Yamandú Orsi como embajadora ante la Unesco y la OCDE, en tanto la exvicecanciller Carolina Ache (Partido Colorado) fue elegida para representar a Uruguay en Portugal.

La designación de Ache fue cuestionada por legisladores de la oposición, blancos y colorados, quienes recuerdan que siendo viceministra grabó una conversación telefónica con el entonces canciller Francisco Bustillo, y luego la llevó a la Justicia en el marco de la investigación por la entrega del pasaporte al narco uruguayo Sebastián Marset.

A su vez, la designación de Argimón como embajadora generó críticas dentro del Partido Nacional. Por ejemplo, la senadora Graciela Bianchi dijo que era el premio por haber “operado durante años” con el Frente Amplio.

