Orsi creía que Trump iba a ganar el Nobel de la Paz, y dijo que hubiera sido bueno que el premio "quedara desierto"

El presidente Orsi fue consultado este martes sobre el Nobel de la Paz obtenido por la líder opositora en Venezuela María Corina Machado, y dijo que luego de escuchar al presidente Trump en la ONU creyó que el premio “iba a ir para ahí”, y que en todo caso se perdió la oportunidad de declarar “desierto” el premio, teniendo en cuenta el año de guerras que vivió el mundo a nivel global.

“Si, me sorprendió. No lo esperaba, no, no, no”, dijo Orsi al ser consultado sobre si le había sorprendido que María Corina Machado ganara el Nobel de la Paz.

“Incluso, después de estar en la asamblea de la ONU y que el presidente Trump dijo que detuvo siete conflictos, lo dijo una y otra vez, lo reiteró, yo de verdad creía que iba a ir para ahí. Yo estaba convencido, por eso me sorprendió”, agregó.

Seguí leyendo Orsi sobre Gaza: "Se detuvo la masacre que estaba ocurriendo, se devuelve la gente que hacía dos años había sido secuestrada"

Orsi dijo que el Nobel a Machado “no está ni bueno ni malo”, y agregó: “Era una oportunidad maravillosa este año, este que pasó, de que quedara desierto, porque si había año donde el Nobel de la Paz tendría que haber quedado desierto, capaz que hubiera sido este”.

“Reconozco el trabajo por la democracia pero yo esperaba otra cosa o, hubiera sido una gran novedad, atendiendo a la realidad que hubiese quedado desierto”, finalizó.