RECIBÍ EL NEWSLETTER
SOBRE NOBEL A MARÍA CORINA MACHADO

Orsi creía que Trump iba a ganar el Nobel de la Paz, y dijo que hubiera sido bueno que el premio "quedara desierto"

El presidente Orsi dijo que “no está ni bueno ni malo” que el Nobel de la Paz lo ganará María Corina Machado, y agregó: “Hubiera sido una gran novedad, atendiendo a la realidad, que hubiese quedado desierto”.

maria-corina-machado-en-manifestación-venezuela-afp

El presidente Orsi fue consultado este martes sobre el Nobel de la Paz obtenido por la líder opositora en Venezuela María Corina Machado, y dijo que luego de escuchar al presidente Trump en la ONU creyó que el premio “iba a ir para ahí”, y que en todo caso se perdió la oportunidad de declarar “desierto” el premio, teniendo en cuenta el año de guerras que vivió el mundo a nivel global.

“Si, me sorprendió. No lo esperaba, no, no, no”, dijo Orsi al ser consultado sobre si le había sorprendido que María Corina Machado ganara el Nobel de la Paz.

“Incluso, después de estar en la asamblea de la ONU y que el presidente Trump dijo que detuvo siete conflictos, lo dijo una y otra vez, lo reiteró, yo de verdad creía que iba a ir para ahí. Yo estaba convencido, por eso me sorprendió”, agregó.

orsi sobre gaza: se detuvo la masacre que estaba ocurriendo, se devuelve la gente que hacia dos anos habia sido secuestrada
Seguí leyendo

Orsi sobre Gaza: "Se detuvo la masacre que estaba ocurriendo, se devuelve la gente que hacía dos años había sido secuestrada"

Orsi dijo que el Nobel a Machado “no está ni bueno ni malo”, y agregó: “Era una oportunidad maravillosa este año, este que pasó, de que quedara desierto, porque si había año donde el Nobel de la Paz tendría que haber quedado desierto, capaz que hubiera sido este”.

“Reconozco el trabajo por la democracia pero yo esperaba otra cosa o, hubiera sido una gran novedad, atendiendo a la realidad que hubiese quedado desierto”, finalizó.

Temas de la nota

Lo más visto

video
LAS PIEDRAS

Un pae umbanda fue condenado a 15 años de cárcel por abuso sexual y violación de dos menores de edad
ROCHA

Motociclista volvía de festejar su cumpleaños y chocó una rotonda; su cuerpo fue hallado horas después en una cuneta
ARGENTINA

Autoridades de Entre Ríos sobre búsqueda del remisero: Lautra paró a poner combustible y "ya no estaba Martín"
ARGENTINA

Gualeguaychú: encontraron la billetera del remisero desaparecido entre las pertenencias de Pablo Laurta
montevideo

Policía busca a un taxista desaparecido desde el sábado; su vehículo fue encontrado incendiado

Te puede interesar

Un adolescente de 15 años está grave en CTI tras recibir un disparo accidental en la cabeza con una chumbera
CERRITO DE LA VICTORIA

Un adolescente de 15 años está grave en CTI tras recibir un disparo accidental en la cabeza con una chumbera
Orsi sobre Gaza: Se detuvo la masacre que estaba ocurriendo, se devuelve la gente que hacía dos años había sido secuestrada video
PRESIDENTE SOBRE EL FIN DE LA GUERRA

Orsi sobre Gaza: "Se detuvo la masacre que estaba ocurriendo, se devuelve la gente que hacía dos años había sido secuestrada"
Foto: FocoUy. video
seguridad pública

Orsi dijo que en seguridad "a veces hay señales complicadas" pero que "hay que seguir confiando" en las instituciones

Dejá tu comentario