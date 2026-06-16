El Senado vota este martes por unanimidad el acuerdo de libre comercio con Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, los cuatro países que están por fuera de la Unión Europea y que conforman la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).
Senado vota hoy el acuerdo de libre comercio con los cuatro países que no están en la Unión Europea
El Senado vota por unanimidad hoy el acuerdo de libre comercio con Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein (el EFTA). Se suma al acuerdo ya vigente con la Unión Europea.
Este acuerdo, apoyado por todos los partidos políticos en el Senado, se suma al acuerdo ya vigente con la Unión Europea.
Tras la votación en el Senado, el proyecto de ley que ratifica este acuerdo comercial pasará a la Cámara de Diputados para que sea aprobado el miércoles.
Seguí leyendo
Oposición en el Senado reclama puesta en marcha de sistema para niebla en aeropuerto
Temas de la nota
Lo más visto
ROCHA
Niño de 11 años fue trasladado desde Chuy al Mautone de Maldonado por sospecha de tener meningitis
OPERATIVO POR PICADAS
Joven recibió impacto de bala en un ojo durante operativo policial en Parque Rivera: "Se ensañó conmigo"
URUGUAY, ENTRE CONVENCIÓN Y ANDES
Atentado con explosivo en la Caja Militar: un hombre llegó caminando, dejó el artefacto y se fue a pie
CANELONES
Santa Lucía: detuvieron a un hombre que fue filmado y denunciado por matar a golpes a un gato
INVESTIGACIONES DE LA POLICÍA A CARGO
Dejá tu comentario