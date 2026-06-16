Senado vota hoy el acuerdo de libre comercio con los cuatro países que no están en la Unión Europea

El Senado vota este martes por unanimidad el acuerdo de libre comercio con Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, los cuatro países que están por fuera de la Unión Europea y que conforman la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).

Este acuerdo, apoyado por todos los partidos políticos en el Senado, se suma al acuerdo ya vigente con la Unión Europea.

Tras la votación en el Senado, el proyecto de ley que ratifica este acuerdo comercial pasará a la Cámara de Diputados para que sea aprobado el miércoles.

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