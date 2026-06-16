RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN VIVO, SENADO

Senado vota hoy el acuerdo de libre comercio con los cuatro países que no están en la Unión Europea

El Senado vota por unanimidad hoy el acuerdo de libre comercio con Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein (el EFTA). Se suma al acuerdo ya vigente con la Unión Europea.

sesion-senado-disculpas-da-silva-viera-focouy

El Senado vota este martes por unanimidad el acuerdo de libre comercio con Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, los cuatro países que están por fuera de la Unión Europea y que conforman la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).

Este acuerdo, apoyado por todos los partidos políticos en el Senado, se suma al acuerdo ya vigente con la Unión Europea.

Tras la votación en el Senado, el proyecto de ley que ratifica este acuerdo comercial pasará a la Cámara de Diputados para que sea aprobado el miércoles.

oposicion en el senado reclama puesta en marcha de sistema para niebla en aeropuerto
Seguí leyendo

Oposición en el Senado reclama puesta en marcha de sistema para niebla en aeropuerto
Embed

Temas de la nota

Lo más visto

Niño de 11 años fue trasladado desde Chuy al Mautone de Maldonado por sospecha de tener meningitis
ROCHA

Niño de 11 años fue trasladado desde Chuy al Mautone de Maldonado por sospecha de tener meningitis
OPERATIVO POR PICADAS

Joven recibió impacto de bala en un ojo durante operativo policial en Parque Rivera: "Se ensañó conmigo"
URUGUAY, ENTRE CONVENCIÓN Y ANDES

Atentado con explosivo en la Caja Militar: un hombre llegó caminando, dejó el artefacto y se fue a pie
CANELONES

Santa Lucía: detuvieron a un hombre que fue filmado y denunciado por matar a golpes a un gato
INVESTIGACIONES DE LA POLICÍA A CARGO

Pericias a dos taxis y análisis de cámaras que registraron atentado explosivo a Caja Militar

Te puede interesar

Carlos Negro, ministro del Interior. video
El MINISTRO RESPONDIÓ A LA OPOSICIÓN

Carlos Negro anunció decreto para limitar la venta de balas, y dijo que criticas de la oposición "debilitan el estado de derecho"
Foto: FocoUy. Javier García, senador del PN. video
Críticas al ministro

Javier García llamó a Negro de "atrevido" y "derrotado": "Hubo un retroceso, es una masacre que está habiendo"
Frío y con heladas, así se presenta el tiempo estos días. Foto: enviada, Daniel Rojas, corresponsal de Subrayado en Río Negro.
El INFORME DE NUBEL CISNEROS

Tiempo estable y muy frío, con heladas matinales y mínimas de 0 grado

Dejá tu comentario