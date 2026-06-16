Carlos Negro anunció decreto para limitar la venta de balas, y dijo que criticas de la oposición "debilitan el estado de derecho"

El ministro del Interior Carlos Negro anunció que en los próximos días firmará un decreto para regular y limitar la venta de municiones para armas de fuego, en un intento por reducir la disponibilidad de balas para las armas ilegales que utilizan los delincuentes.

Entrevistado en el programa Arriba Gente de Canal 10, Negro dijo que es necesario “un control mayor de armas y municiones” como forma de reducir los tiroteos y balaceras que se producen en varias zonas de Montevideo y el área metropolitana.

En particular dijo que “las municiones están descontroladas, no tienen ningún tipo de regulación”, y que “regular esto es clave”.

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En este sentido explicó que el decreto se propone “regular la tenencia y la comercialización de municiones”, y puso como ejemplo la diferencia que hay entre la cantidad de balas que puede comprar un cazador y las que pude comprar una persona para el arma legal que tiene en su casa, para defensa personal.

En este segundo caso se puede limitar la compra de municiones, explicó, y aseguró que operar sobre las municiones legales implica quitarle insumos a los delincuentes, “porque las ilegales en su mayoría son las que le roban a los legales”.

En esta misma línea de controlar la circulación de municiones, le propuso a la bancada de legisladores del Frente Amplio cambios normativos para permitir que el Ministerio del Interior tenga “acceso inmediato” al registro nacional de armas del Ministerio de Defensa.

Críticas de la oposición

El ministro Carlos Negro fue consultado sobre las criticas de la oposición, en particular lo que dijo el senador del Partido Nacional Javier García, quien aseguró que “la silla del ministro del Interior está vacía” y que hay “un estado fallido” en materia de seguridad ciudadana.

“Son expresiones que preocupan porque es un debilitamiento del estado de derecho. Cuando en pos de la política electoral, por buscar un voto, se dicen cosas que no tienen ningún tipo de fundamento. Escuché por allí lo de estado fallido, es muy peligroso porque las organizaciones criminales esperan que los políticos estén en conflicto”, dijo el ministro.

“Cuando no se quiere entender, no se quiere entender. Sé que las encuestas preocupan al gobierno y a la oposición. Cero que la oposición está preocupada y equivocada en hacer caudal político sobre estos temas”, agregó.

“Me asombra cuando dicen cosas que no se condicen con la realidad, porque los delitos vienen a la baja”, apuntó.

Finalmente, consultado si ha pensado en dar un paso al costado, Negro recordó que lo que dijo tiempo atrás el ministro de Economía Gabriel Oddone, acerca de que está “donde siempre quiso estar”.

“Yo siento lo mismo”, dijo el ministro del Interior, y sobre la posibilidad de renunciar, respondió: “Ni se me cruza por la cabeza”.