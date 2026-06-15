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INVESTIGACIONES DE LA POLICÍA ESTÁ A CARGO

Pericias a dos taxis y análisis de cámaras que registraron atentado explosivo a Caja Militar para dar con responsable

Se trata de un artefacto de fabricación casera, ya que en el lugar el personal de Policía Científica encontró cables. El caso pasó a la Dirección Nacional Inteligencia de la Policía Nacional.

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La Policía busca a un hombre como el principal sospechoso del atentado con un artefacto explosivo cometido en la madrugada de este lunes contra la fachada de la Caja Militar, ubicada en Uruguay y Convención, en el Centro de Montevideo.

Una cámara de seguridad a la que accedió Subrayado registró el momento exacto de la explosión, minutos antes de la 1 de la madrugada. En la grabación, se ve a un hombre que llega caminando al lugar, deja una bolsa y un minuto y medio después, ocurre la detonación.

Se trata de un artefacto de fabricación casera, ya que en el lugar el personal de Policía Científica encontró cables. La explosión provocó daños en los vidrios y en la cortina metálica de los accesos. No hubo personas lesionadas.

Atentado a la Caja Militar. Foto: María Eugenia Scognamiglio.
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Atentado con explosivo en la Caja Militar: un hombre llegó caminando, dejó el artefacto y se fue a pie

En principio, el caso estaba a cargo de detectives del Área de Investigaciones de la Zona Operacional I de la Jefatura de Policía de Montevideo, pero debido a la entidad de lo ocurrido pasó a la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional.

Este lunes, fueron periciados dos taxis utilizados por el hombre buscado por la Policía en los que se desplazó junto a una mujer. Los investigadores analizan los registros de las cámaras de seguridad en busca de otros indicios para el caso.

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