Oposición en el Senado reclama puesta en marcha de sistema para niebla en aeropuerto; hubo sesión de comisión

La comisión de Defensa del Senado esperaba recibir este lunes a la ministra Sandra Lazo para abordar, entre otros temas, la no utilización de una tecnología en el Aeropuerto de Carrasco que permite aterrizaje de aviones en días de niebla. También por el atentado en la Caja Militar. La jerarca canceló por una reunión a la que fue convocada en Torre Ejecutiva.

De todos modos, la comisión trató el primer tema, con representantes de la empresa concesionaria del aeropuerto y de las líneas comerciales, para abordar la tecnología. “Nos señalaron cosas que a nosotros nos confirman la preocupación que tenemos. En lo que va del invierno, ya van 142 vuelos afectados por la niebla, que no pudieron aterrizar, y más de 20 mil pasajeros”, sostuvo el senador blanco Javier García, que cuestionó que la estructura está pronta, pero que no se pone en funcionamiento por conflicto con los controladores aéreos.

“Vivimos semanas caóticas desde el punto de vista de la conectividad en Uruguay. Esto es serio porque Uruguay tiene poca conectividad, y si al mismo tiempo se afecta la imagen del Uruguay, hay empresas que toman decisiones en virtud de la poca confiabilidad del aeropuerto de Carrasco en materia de conectividad, aterrizaje, con temporada de niebla”, dijo García.

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El legislador sostuvo que la no concurrencia de la ministra “no es bueno desde el punto de vista democrático”.

Por su parte, el senador frenteamplista, Felipe Carballo, respondió que la ministra ya fue reagendada y que el 19 de junio es una fecha posible para que comience a funcionar el sistema en el aeropuerto.

“Nosotros compartimos que el sistema tendría que estar operativo, es esencial para que Uruguay siga desarrollándose en materia de conectividad a nivel internacional”, sostuvo.