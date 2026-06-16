Javier García llamó a Negro de "atrevido" y "derrotado": "Hubo un retroceso, es una masacre que está habiendo"

El enfrentamiento político debilita el estado de derecho y abona el ataque del narcotráfico; esa fue la respuesta del ministro del Interior, Carlos Negro , al ser consultado sobre las críticas que hizo la oposición sobre que se está en camino a un “estado fallido”.

“Es un atrevido”, respondió este martes el senador del Partido Nacional Javier García, en entrevista con el programa Arriba gente de Canal 10. “Que un ministro del Interior acuse a la oposición de facilitar (al narcotráfico), es realmente un atrevido”, señaló.

“Habla de las carencias democráticas del ministro. La crítica y el análisis son la esencia de la democracia. ¿Qué espera el ministro del Interior? No es que lo critica la oposición, lo critica la gente. El ministro Negro está acusado por la inmensa mayoría de los uruguayos de ser un inoperante. Me parece muy grave. La crítica es esencial para la vida de la democracia”, agregó García.

Seguí leyendo "Hay un Estado fallido en materia de ejercer la autoridad", dijo el senador Javier García, y aseguró que "el problema es el ministro"

Apuntó que “el ministro es un derrotado”, que “él asumió que es un derrotado”. “Hay barrios administrados por el narcotráfico. Negro está encerrado en su despacho, no conoce la realidad. Hay que estar cerca de la gente. Hay barrios gobernados por el narcotráfico, el narcotráfico dice quién entra y quién no, y a quién mata. Hubo un retroceso significativo. Es una masacre que está habiendo”.

Respecto a la comparecencia de Negro en interpelación, sostuvo: “Él acomoda los números. Son como números a corte y confección. Los datos que dio no eran verdad. Le dije: los datos que dio en la interpelación eran un desastre”.

García criticó a Negro además por no observar patrullaje policial en las calles. Afirmó que habló con él en su despacho y le dijo: “No estás haciendo bien las cosas”.

“Vive en una realidad paralela”, agregó.

Para García, “el problema no es la Policía, es el mando político”. “La Policía cumple órdenes, es vertical, como las Fuerzas Armadas. El rumbo lo manda el mando político, y el mando político es un fracaso”, indicó.

“Tenemos un retroceso significativo. A este gobierno se le fue la seguridad de las manos.

El grito de la ciudadanía es: estamos inseguros, nadie nos cuida. Cuando hay retroceso no es que todo sea lo mismo. Y hoy hay retroceso en el cuidado de los uruguayos, no es verdad que estamos igual (que antes)”, culminó.