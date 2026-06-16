RECIBÍ EL NEWSLETTER
Críticas al ministro

Javier García llamó a Negro de "atrevido" y "derrotado": "Hubo un retroceso, es una masacre que está habiendo"

El senador nacionalista criticó que “hay barrios gobernados por el narcotráfico” y que Carlos Negro “está encerrado en su despacho y no conoce la realidad”.

Foto: FocoUy. Javier García, senador del PN.

Foto: FocoUy. Javier García, senador del PN.

Foto: FocoUy. Javier García, senador del PN.

El enfrentamiento político debilita el estado de derecho y abona el ataque del narcotráfico; esa fue la respuesta del ministro del Interior, Carlos Negro, al ser consultado sobre las críticas que hizo la oposición sobre que se está en camino a un “estado fallido”.

“Es un atrevido”, respondió este martes el senador del Partido Nacional Javier García, en entrevista con el programa Arriba gente de Canal 10. “Que un ministro del Interior acuse a la oposición de facilitar (al narcotráfico), es realmente un atrevido”, señaló.

“Habla de las carencias democráticas del ministro. La crítica y el análisis son la esencia de la democracia. ¿Qué espera el ministro del Interior? No es que lo critica la oposición, lo critica la gente. El ministro Negro está acusado por la inmensa mayoría de los uruguayos de ser un inoperante. Me parece muy grave. La crítica es esencial para la vida de la democracia”, agregó García.

hay un estado fallido en materia de ejercer la autoridad, dijo el senador javier garcia, y aseguro que el problema es el ministro
Seguí leyendo

"Hay un Estado fallido en materia de ejercer la autoridad", dijo el senador Javier García, y aseguró que "el problema es el ministro"

Apuntó que “el ministro es un derrotado”, que “él asumió que es un derrotado”. “Hay barrios administrados por el narcotráfico. Negro está encerrado en su despacho, no conoce la realidad. Hay que estar cerca de la gente. Hay barrios gobernados por el narcotráfico, el narcotráfico dice quién entra y quién no, y a quién mata. Hubo un retroceso significativo. Es una masacre que está habiendo”.

Respecto a la comparecencia de Negro en interpelación, sostuvo: “Él acomoda los números. Son como números a corte y confección. Los datos que dio no eran verdad. Le dije: los datos que dio en la interpelación eran un desastre”.

García criticó a Negro además por no observar patrullaje policial en las calles. Afirmó que habló con él en su despacho y le dijo: “No estás haciendo bien las cosas”.

“Vive en una realidad paralela”, agregó.

Para García, “el problema no es la Policía, es el mando político”. “La Policía cumple órdenes, es vertical, como las Fuerzas Armadas. El rumbo lo manda el mando político, y el mando político es un fracaso”, indicó.

“Tenemos un retroceso significativo. A este gobierno se le fue la seguridad de las manos.

El grito de la ciudadanía es: estamos inseguros, nadie nos cuida. Cuando hay retroceso no es que todo sea lo mismo. Y hoy hay retroceso en el cuidado de los uruguayos, no es verdad que estamos igual (que antes)”, culminó.

Temas de la nota

Lo más visto

Niño de 11 años fue trasladado desde Chuy al Mautone de Maldonado por sospecha de tener meningitis
ROCHA

Niño de 11 años fue trasladado desde Chuy al Mautone de Maldonado por sospecha de tener meningitis
OPERATIVO POR PICADAS

Joven recibió impacto de bala en un ojo durante operativo policial en Parque Rivera: "Se ensañó conmigo"
URUGUAY, ENTRE CONVENCIÓN Y ANDES

Atentado con explosivo en la Caja Militar: un hombre llegó caminando, dejó el artefacto y se fue a pie
CANELONES

Santa Lucía: detuvieron a un hombre que fue filmado y denunciado por matar a golpes a un gato
INVESTIGACIONES DE LA POLICÍA A CARGO

Pericias a dos taxis y análisis de cámaras que registraron atentado explosivo a Caja Militar

Te puede interesar

Carlos Negro, ministro del Interior. video
El MINISTRO RESPONDIÓ A LA OPOSICIÓN

Carlos Negro anunció decreto para limitar la venta de balas, y dijo que criticas de la oposición "debilitan el estado de derecho"
Foto: FocoUy. Javier García, senador del PN. video
Críticas al ministro

Javier García llamó a Negro de "atrevido" y "derrotado": "Hubo un retroceso, es una masacre que está habiendo"
Frío y con heladas, así se presenta el tiempo estos días. Foto: enviada, Daniel Rojas, corresponsal de Subrayado en Río Negro.
El INFORME DE NUBEL CISNEROS

Tiempo estable y muy frío, con heladas matinales y mínimas de 0 grado

Dejá tu comentario