Senado retomó discusión en particular de la Ley de Urgente Consideración

Ayer, minutos después de las 23 horas, los senadores aprobaron en general la norma por 18 votos a favor en un total de 31.

El senador nacionalista Gustavo Penadés, miembro informante del proyecto de ley, defendió el texto y desmitificó las intenciones de avasallar los derechos. “No nos corresponde a nosotros establecer su constitucionalidad, le corresponderá al Poder Judicial”, indicó y agregó, “la intención no fue esa, el trabajo no es ese, el objetivo que se busca no es ese”.