Inseguridad y desempleo continúan siendo los principales problemas del país

Si se analiza el conjunto de las encuestas de Equipos Consultores en 2025, la “ inseguridad ” fue el problema más mencionado por los uruguayos. Casi la mitad de la población lo señala como uno de los dos temas más acuciantes del país. En un segundo escalón se ubican dos problemas económicos (el “ desempleo ” y la “situación económica”), y en un tercer lugar aparecen temas sociales diversos como “educación”, “problemas sociales” y “droga”, y algo más abajo la “actitud de la gente” y la “salud”. La dimensión política también aparece mencionada, con referencias a “el gobierno” o más genéricamente “los políticos / la política” como un problema en sí mismo.

Cuando se compara la evolución temporal de las opiniones de los uruguayos en la última década, se aprecian continuidades significativas, y algunos cambios. El país lleva ya más de diez años con la “inseguridad” encabezando las preocupaciones de los uruguayos, con una excepción muy coyuntural durante la pandemia. Las referencias a la seguridad como problema suelen incrementarse en los años electorales, y disminuir el primer año de los gobiernos. El nivel de 2025 fue exactamente igual al de diez años atrás (2015) al inicio del segundo gobierno de Vázquez, y algo superior al de 2020 en el primer año de Lacalle Pou.

El “desempleo” también se ha mantenido como segunda preocupación de los uruguayos la mayor parte de esta década, y la “situación económica” por lo general ha ocupado el tercer lugar. Las principales oscilaciones en las dimensiones económicas están asociadas al contexto de pandemia durante el gobierno de Lacalle Pou cuando el “coronavirus” centraba buena parte de la preocupación nacional.

Por último, con referencia a los otros problemas, hay dos de ellos que han mostrado cierto crecimiento en los últimos años. En el último quinquenio las referencias a la “droga” y a “problemas sociales”, que solían ser respuestas marginales, han terminado consolidando niveles cercanos al 10% de las menciones.

Por tanto, si bien en términos generales puede hablarse de cierta estabilidad en la estructura de percepciones de los uruguayos sobre los problemas del país, también hay ciertos cambios que son atendibles, tanto en las magnitudes de los problemas del país, como en el surgimiento de temas nuevos.

FICHA TÉCNICA

El presente informe fue elaborado sobre la base de información del Sistema Regular de medición de opinión pública de Equipos Consultores. Los datos de 2025 provienen de encuestas realizadas en los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y noviembre. En todos los casos, se presentan promedios anuales combinando encuestas presenciales (cara a cara) y encuestas telefónicas realizadas a través de telefonía celular.

El universo de estudio de las encuestas presenciales fueron todas las personas de 18 años y más, residentes en el país.

Las personas encuestadas de forma presencial fueron seleccionadas del total en base a una muestra estratificada, probabilística, multietápica de hogares, que utiliza cuotas de sexo y edad para la elección final del entrevistado.

Las personas entrevistadas a través de telefonía celular fueron seleccionadas mediante una muestra probabilística que utiliza el sistema RDD, con cuotas de sexo y edad en la selección final del entrevistado.

Los resultados fueron ajustados según sexo, edad, zona, nivel educativo, condición de ocupación, tipo de vivienda y voto anterior de los encuestados.

La encuesta regular de Equipos Consultores es financiada por múltiples clientes: medios de comunicación, organizaciones sociales, empresas privadas, organismos internacionales y partidos políticos, entre otros.

Preguntas aplicadas: