MGAP BUSCA CONTROLAR EL VIRUS

Ministerio de Ganadería tiene a estudio un nuevo caso sospechoso de gripe aviar en La Estanzuela, Colonia

"Estamos haciendo los esfuerzos a ver si podemos controlar; es un virus que se puede propagar muy rápido", aseguró el ministro Alfredo Fratti.

CISNES-AVES-GRIPE-ARCHIVO

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, aseguró este miércoles que los servicios sanitarios tienen a estudio un nuevo caso sospechoso de gripe aviar en La Estanzuela, departamento de Colonia.

"Estamos haciendo los esfuerzos a ver si podemos controlar; es un virus que se puede propagar muy rápido", indicó. Fratti analizó que el virus "habría saltado de lo que es Rocha y Maldonado hacia esa zona", en relación al caso sospechoso de Colonia.

Las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) expresan su preocupación y realizan acciones para que la gripe aviar no llegue al área comercial de los criaderos avícolas. Los casos detectados hasta el momento fueron en aves silvestres en Rocha, Maldonado y Canelones.

Seguí leyendo

Las recorridas realizadas por técnicos del MGAP, Ambiente y las Intendencias en criaderos de traspatio no encontró casos de la enfermedad. Fratti indicó que se trata de bajar la posibilidad de contaminación viral, y pidió extremar las medidas de bioseguridad.

